4 Aprile 2021

LA STRETTA ANTI COVID

Circola con una mazza da baseball al seguito, la polizia di stato denuncia 21enne. Personale del Reparto Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, procedeva, in zona Sant'Andrea delle Fratte, al controllo di una autovettura con due persone a bordo. Il conducente, un italiano di 21 anni, sin da subito, durante il controllo documentali effettuato dagli agenti, s'è dimostrato, spiega una nota della Questura, «palesemente insofferente a quanto stava accadendo». Gli agenti, insospettiti da tale atteggiamento approfondendo il controllo anche al veicolo e alla persona hanno rinvenuto nel portabagagli dell'auto una mazza da baseball lunga oltre 60 centimetri e con applicato dalla parte dell'impugnatura del nastro isolante con su scritto un diminutivo del nome del proprietario. Alla richiesta degli agenti di plausibili motivazioni sul trasporto dell'oggetto veniva spiegato che, visti i tempi difficili era meglio averla con sé. Gli agenti, terminato il controllo, hanno denunciato il 21enne per il reato di porto di armi o oggetti atti a offendere e hanno sequestrato la mazza da baseball.

Ieri giornata tranquilla sul fronte della movida pomeridiana, la zona rossa ha scoraggiato anche i più refrattari alle regole. Crollo delle presenze soprattutto in centro e situazione sotto controllo. Non sono sfuggite il gran numero di pattuglia presenti e nei luoghi caldi.

Ma venerdì pomeriggio è stato segnatala ancora tensione in via Mazzini dopo quanto successo mercoledì con la rissa, le botte e l'intervento, con e denunce, da parte delle forze dell'ordine. Stavolta la tensione, però, è durata una manciata di secondi.

