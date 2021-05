21 Maggio 2021

LA STRATEGIA

GUALDO TADINO Le attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi gualdesi potranno contare su un bonus di 30mila euro per rinnovare ed ammodernare attrezzature ed arredi che affacciano sulla pubblica via. L'amministrazione comunale aveva già messo in campo questa iniziativa lo scorso anno con un contributo complessivo di 15mila euro e quest'anno ha deciso di raddoppiare. «E' un sostegno che aiuterà queste attività a rinnovarsi e servirà anche a migliorare l'arredo urbano e l'immagine coordinata della città ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico e commercio, Stefano Franceschini - rendere gli spazi armonici con l'ambiente che li circonda permetterà di rendere più attrattiva la nostra città, favorendo il turismo e rilanciando l'economia di queste attività».

Il contributo, pari al 50 per cento con un massimo di 1.500 euro ad attività, potrà essere utilizzato per l'acquisto di tavolini e sedute, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, tende da sole, vetrine, serrande, dehors. La valutazione delle istanze pervenute avverrà a sportello, in base cioè all'ordine di arrivo al protocollo entro e non oltre il 30 settembre 2021 e saranno finanziate nel limite dell'importo dei fondi stanziati. La rendicontazione delle spese sostenute ammesse a contributo, completa di tutta la documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11 del 31 dicembre 2021.

Francesco Serroni

