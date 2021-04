14 Aprile 2021

CASTIGLIONE DEL LAGO Al Trasimeno si pensa a programmare la prossima stagione estiva, con un pensiero fisso: «Il Covid non può fermare il turismo che deve tornare a riempire le località lacustri», tanto che subito il Comune rilancia sull'accordo con la Provincia per garantire il servizio di collegamento con le motonavi in servizio con Isola Polvese. Fino a ora il collegamento era stato di carattere sperimentale, «ma visto il successo degli anni passati, ora abbiamo chiesto e ottenuto dall'Ente proprietario dell'isola di poter rinnovare la convenzione per luglio e agosto prossimi».

Il collegamento tra i due porti è stato attivo sia nel 2019 che nel 2020 proprio nel periodo di alta stagione turistica «per consentire ai turisti e ai residenti del Comune di raggiungere agevolmente l'Isola». Un collegamento cofinanziato dalla Provincia e dal comune di Castiglione del Lago per cui «visto l'ottimo risultato avuto nelle ultime due stagioni estive abbiamo ritenuto opportuno riproporre anche per questa estate con la disponibilità anche della stessa società Busitalia che gestisce il servizio di navigazione nel Trasimeno, che si è dichiarata disposta a effettuare il servizio dal 4 luglio al 29 agosto prossimi nei giorni di giovedì e sabato», a coprire il fine settimana.

