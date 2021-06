UNIVERSITÀ

Prima Conferenza d'Ateneo dell'era De Cesaris alla Stranieri, nel corso della quale finalmente in presenza - rettore, prorettore, docenti, personale amministrativo e rappresentanti degli studenti si sono confrontati sulle future linee d'indirizzo dell'istituzione, alla luce della recente visita di accreditamento dell'agenzia ministeriale ANVUR, incaricata di operare verifiche periodiche sull'operato delle università.

Il Rettore De Cesaris ha in primo luogo riportato alcune delle considerazioni fatte dalla Commissione degli Esperti Valutatori ANVUR, i quali hanno positivamente sottolineato il senso di identità e di appartenenza istituzionale di coloro che operano alla Stranieri, oltre a diffuse attitudini quali passione, dedizione e competenza, insieme a una spiccata vivacità e ad un forte senso di responsabilità dei rappresentanti degli studenti. Il Rettore ha poi ringraziato tutti per il forte senso di resilienza manifestato durante la recente crisi istituzionale dell'Ateneo, nel corso della quale «si è reso evidente - ha sottolineato - come ognuno si sia impegnato per garantire la continuità della macchina didattica e amministrativa».

«L'istituzione è fatta da tutti ha detto poi De Cesaris - e nel recente passato si è spesso identificata l'istituzione con un piccolo numero di persone. Ma le persone passano, mentre le istituzioni restano. Se guardiamo all'Università per Stranieri in questo momento vediamo un'istituzione solida, con una buona reputazione didattica ed anche economica. Porteremo infatti in Consiglio d'Amministrazione un bilancio positivo».

Naomi Camardella, rappresentante degli studenti, ha voluto sottolineare come gli studenti si siano impegnati insieme ai docenti, agli amministrativi ed ai vertici dell'Ateneo per gestire nel modo migliore l'emergenza Covid e successivamente per promuovere un pronto avvicendamento del vertice istituzionale a seguito delle vicende giudiziarie di cui è stata oggetto. «Apprezziamo molto ha concluso la studentessa - la concreta apertura nei riguardi degli studenti che questo nuovo corso ha operato».

Molti dei delegati rettorali hanno preso la parola per illustrare le direttrici operative del loro mandato, e da tutti è emersa concorde la volontà di esprimersi mediante progettualità in grado di attrarre risorse ed assicurare agli studenti la miglior formazione possibile.



