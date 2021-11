Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

LA STRADA

TODI Per l'annoso problema legato al ponte di Montemolino finalmente si fa sul serio. La seconda commissione regionale, presieduta dal leghista Valerio Mancini, ha approvato una proposta di risoluzione che prevede Azioni a favore della viabilità del ponte. Ora per l'approvazione la parola passa ai consiglieri regionali in aula. É tempo che il ponte torni ad avere la sua piena funzionalità in termini di viabilità, di sicurezza e di servizi per l'intero territorio. Relatore sarà Francesca Peppucci anche lei della Lega che tenterà di impegnare la giunta regionale «ad individuare le azioni, gli interventi e le risorse più idonee da mettere in campo, affinché il ponte di Montemolino possa tornare ad avere la sua piena funzionalità».

Il ponte, infatti, dal 2012 per motivi prudenziali sulla sua staticità, è sottoposto a delle limitazioni quali il senso unico alternato, la portata massima di 20 tonnellate ed una velocità consentita di circolazione di 30 chilometri orari. Costruito nel 1915, sulla strada regionale 397, attraversa il fiume Tevere e permette il collegamento tra i comuni di Todi, Montecastello di Vibio e Fratta Todina assicurando un servizio di mobilità per i traffici commerciali, scolastici e soprattutto sanitari in quanto rappresenta un'importante arteria di collegamento per coloro che intendono raggiungere il presidio ospedaliero di Pantalla.

La viabilità così impostata avrà scadenza nel novembre 2022 e, una sua chiusura, comporterebbe forti disagi per gli studenti, per i lavoratori e per gli utenti dell'ospedale nonché delle ripercussioni sulle attività economiche locali con aggravamenti in termini di costi e percorrenze. Tre le soluzioni prospettate dalla Provincia: rifacimento e allargamento del ponte medesimo, costo di circa 4 milioni di euro; un ponte a campata unica in acciaio, costo circa 7,8 milioni; un nuovo ponte ad arco costo 6,9 milioni.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA