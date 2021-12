Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

Violentata, picchiata e insultata. Dalla propria madre. Che è stata rinviata a giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale dal giudice Piercarlo Frabotta, tra diversi dubbi della psicologa come dei responsabili della comunità in cui ora vive la ragazzina. Secondo le accuse, la madre una donna di 36 anni, difesa dagli avvocati Andrea Galli e Maria Cristina Ciace avrebbe maltrattato la propria figlia, all'epoca dei fatti (nel 2016) undicenne, «picchiandola, strattonandola ed ingiuriandola spesso», nonché costringendola «a subire atti sessuali, toccandole più volte le parti intime». Accuse pesantissime che la mamma nega con forza, partite dalle parole della bambina quando in terza media ha raccontato alla dirigente scolastica e a una professoressa dell'incubo vissuto in casa. Anche le loro dichiarazioni sono finite nel fascicolo della procura, a partire dalla confessione di come la donna da «ubriaca assume comportamenti aggressivi verbali e fisici, tentando anche di molestarmi sessualmente». Racconti arrivati in seguito a una lite per il cellulare, finiti agli atti così: «Quando la madre le ha sottratto il telefonino la minore ha avuto una reazione spropositata, reagendo con urla, pianti e accuse di maltrattamenti nei confronti della madre». Da qui, vista anche l'assenza di segni visibili di violenza e la mancanza di simili atteggiamenti nei confronti della sorella più piccola, la richiesta di una perizia psicologica da parte del giudice. Perizia che non ha dissolto i dubbi, ma anzi ha reso ancora più complicato scegliere per buona una versione rispetto all'altra, tanto da convincere evidentemente il giudice della necessità di arrivare a dibattimento.

Se la mamma, infatti, parla della figlia come avvezza alle bugie per difendersi, la psicologa ha sottolineato le testimonianze per cui la giovane, oggi 16enne, «tende ad assumere comportamenti manipolativi e a mentire, al fine di ottenere un vantaggio personale» o «di evitare critiche o rimproveri, quando si sente accusata (di solito quando le viene fatto notare un errore o una sua inadempienza o quando viola delle regole)». Secondo quanto riportato nella perizia, «si rileva una tendenza della ragazza a mentire e distorcere alcuni fatti e aspetti di sé», tanto da essere riuscita a invalidare un test di personalità simulando «una condizione psicopatologica non reale o perlomeno esasperata». Calcolato anche «l'indice di menzogna»: per la psicologa, «risulta infatti superiore al valore medio». Adesso toccherà ai tre giudici del tribunale collegiale stabilire la verità: il processo inizia il prossimo 7 giugno.

Egle Priolo