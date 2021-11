Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

Una richiesta d'aiuto accorato da parte di una giovane donna, classe 92, fa scattare l'intervento immediato degli agenti della squadra volante. Una donna vittima di ripetute angherie, spaventata dall'ex compagno che, in stato di considerevole ubriachezza, con fare aggressivo, prima le piombava in casa con la volontà di passare la notte con lei poi le sottraeva, con la forza, le chiavi della propria auto. All'arrivo dei poliziotti l'uomo, identificato come un cittadino di origini tunisine, classe 1983, senza una fissa dimora e con a carico precedenti di Polizia in materia di sostanze stupefacenti e reati contro la persona, veniva trovato all'interno dell'automobile della donna, parcheggiato proprio di fronte alla casa della vittima che, in preda alla paura, osservava l'evolversi della vicenda da una finestra dell'appartamento. Alla vista della Polizia l'uomo aggrediva immediatamente gli agenti, ingiuriandoli e minacciandoli di morte, sino ad arrivare a sferrare un violento pugno in pieno volto ad uno di essi. Riusciti a contenere la furia del soggetto, gli agenti lo hanno arrestato per i reati di resistenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e violenza privata, su disposizione del magistrato di turno, lo portavano al carcere di Capanne in attesa del giudizio per direttissima tenutosi ieri a seguito del quale veniva confermata la misura cautelare in carcere.