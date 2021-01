LA STORIA

Una mini ghigliottina, corpi scuoiati, coltellacci, cavi elettrici, pinze, siringhe, attrezzi da chirurgo, un vaso con testa e zampe immerse come in formalina e vari strumenti di tortura. Ecco cosa trovarono nel 2014 i carabinieri in un fondino di San Sisto passato alle cronache come garage degli orrori, dove secondo le accuse un ragazzo - oggi 27enne seviziava e torturava gatti. Accusato dalla procura per le diverse azioni criminose con cui avrebbe ucciso animali indifesi, oltre che per il possesso di armi da taglio, il processo a suo carico davanti al giudice Serena Ciliberto è ormai alle battute finali.

Nel corso dell'ultima udienza, infatti, sono stati ascoltati gli ultimi testimoni del'accusa, tra cui come comunica la Lav, costituita parte civile con l'avvocato Cecilia De Vecchi - il comandante dei carabinieri del Ros di Roma, «che ha confermato che le impronte digitali rinvenute nel garage degli orrori - nel quale i carabinieri nel 2014 rinvennero quattro maschere in pelle costituite da teste di gatto scuoiate, un vaso di vetro contenente una testa e zampe di gatto immerso in liquido, una ghigliottina e vari strumenti di tortura - corrispondevano perfettamente a quelle dell'imputato». A conferma della responsabilità, secondo la procura, del 27enne. Il prossimo appuntamento in aula è previsto per il 22 settembre, quando l'imputato verrà ascoltato ed è attesa la discussione e la decisione del giudice Ciliberto. Decisione che arriverà dopo che la Corte di cassazione, nel 2020, ha già confermato la condanna di quattro mesi inflitta in secondo grado nel 2019 al ragazzo, difeso dall'avvocato Franco Libori, per il gatto scuoiato e appeso davanti a una scuola materna di San Sisto che aveva dato il via alle indagini. In primo grado, il tribunale lo aveva assolto, ma poi la sentenza era stata ribaltata in appello, con la Lav sempre parte civile, in quel primo caso assistita dall'avvocato Gemma Bracco.

«Abbiamo seguito da vicino ogni fase di questa delicata vicenda processuale e finalmente giustizia è stata fatta aveva dichiarato dopo la sentenza di appello Graziella Gori, responsabile sede Lav Perugia e ci auguriamo che questa condanna faccia da apripista, affinché i reati contro gli animali non rimangano impuniti». Una storia che all'epoca aveva creato davvero sconcerto e paura e che era stata divisa in due procedimenti andati avanti separatamente. Ma ora anche questo secondo filone, con accuse pure più pesanti, si avvia alla prima decisione di un giudice.

