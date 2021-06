LA STORIA

Un «volume di traffico notevole» che lascia pensare come è «probabile che si sia insediato tutto l'alveare nell'intercapedine del muro. Ci possono essere fino a 50mila api». Questo è quanto si è sentito dire ieri un professionista perugino da un esperto di apicoltura fatto arrivare in fretta e furia dopo la segnalazione: quelle api che girano vorticosamente nel balcone del suo studio, in centro storico, gli sono subito sembrate un qualcosa di poco normale e infatti nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la conferma dell'esperto.

Una notizia molto importante, vista l'importanza che proprio le api hanno nell'ecosistema. Ma certo , anche vivere con cinquantamila api dentro il muro dell'ufficio, con molte che escono e dunque con il rischio di trovarsi lo sciame per intero di là dalla finestra non è cosa proprio di tutti i giorni.

Si pone ovviamente un quesito decisivo: come salvarle. Non è cosa facile. Perché, ha spiegato l'esperto in apicoltura al professionista, pr salvarle non si può intervenire senza fare lavori sul muro. Se si chiude il foro, morirebbero tutte. Una situazione sicuramente non facilissima e proprio per questo si è deciso di attendere gli sviluppi e nel frattempo individuare la soluzione migliore.

Il professionista è pronto ovviamente a dare il suo contributo per far sì che un tesoro così importante non venga distrutto, e cercando al tempo stesso la soluzione migliore per poter continuare a uscire in balcone.

