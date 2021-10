Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

LA STORIA

Un presepe da mille euro per un certificato medico. Un regalo notevole per quel foglio e la firma necessari per ottenere una cella singola e pure la speranza di lasciare il carcere. Ma quelle statuette pregiate di San Gregorio Armeno stanno costando molto di più al medico ora trasferito del carcere di Capanne indagato per corruzione, dopo che la squadra mobile ha ascoltato in diretta le direttive impartite alla famiglia da un detenuto napoletano con un telefono che, chiaramente, tra quelle mura neanche ci poteva stare. Il medico, difeso dall'avvocato Giuseppe Innamorati, è stato ascoltato dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini e ha spiegato di aver redatto il certificato «dopo che ricevetti il regalo» e di aver spiegato al detenuto generoso «che la cosa mi aveva in qualche modo messo in difficoltà, con un gesto in cui manifestavo l'eccessività dello stesso».

Secondo la difesa del professionista, il paziente lamentava diversi disturbi intestinali: se da un lato è vero che non sia andato «a confrontare se quanto dettomi fosse coerente con le pregresse diagnosi», dall'altro la colonscopia disposta dal medico «ha attestato una diverticolosi compatibile con quanto lamentato» e che avrebbe potuto quindi consentire lo spostamento in una cella singola. Ma escludendo «recisamente che la mia attestazione sia stata conseguente, se non solo cronologicamente, con il dono ricevuto» Da valutare, quindi, in controluce le affermazioni che la Mobile, diretta da Gianluca Boiano, ha ascoltato durante le intercettazioni con il telefono abusivo («Cellulare di piccole dimensioni che girava tra noi detenuti come una sorta di cabina telefonica»), poi sequestrato. Conversazioni con la moglie e il figlio in cui il detenuto, indagato e assistito da Daniela Paccoi e Guido Rondoni, ordinava l'acquisto del presepe (e pure di una cravatta Marinella, poi mai regalata): «Ha detto il dottore che mi ha promesso che mi fa stare a me solo e mi aiuta anche per uscire () Sì perché il dottore mi fa le carte che io non sto bene, che ho dei problemi seri». Cella singola ottenuta, ma al posto dei Magi è arrivata la polizia.

E. Prio.