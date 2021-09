Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

UMBERTIDE Nel dolore, inconsolabile e straziante, per la perdita di una persona cara la forza per aiutare chi ha bisogno. Ad un anno di distanza dalla morte del marito Stefano, scomparso a causa di un incidente della strada, Eva, la moglie, ha voluto ricordarlo con una cena di beneficenza a Montecorona.

Più di cento persone hanno risposto all'invito per ricordare l'amico, il conoscente che non c'è più, ma anche per contribuire ad una nobilissima causa. Alla fine sono stati 1400 gli euro devoluti al Gruppo Missionario Umbertidese, coordinato da Giampaolo Giostrelli, che da lustri opera a favore della poverissima popolazione del Burkina Faso. La somma raccolta consentirà di distribuire ogni giorno, per un intero anno, un pasto caldo a 180 bambini della scuola di Nanoro, quasi cento chilometri dalla capitale Ouagadougou, gestita dalle Suore Apostole del Sacro Cuore.

«Sono emozionata per la grande partecipazione ed il risultato raggiunto - confessa Eva - il ricordo di Stefano accompagnerà un aiuto reale e concreto ad una popolazione tra le più povere del mondo, sapere che in sua memoria siamo riusciti a trasformare qualcosa di tremendamente doloroso, facendo del bene a tanti bambini che vivono in povertà e sofferenza, riesce ad essere di conforto a me ed a tutti coloro che erano legati a Stefano», aggiunge.

«Un grazie di cuore a tutte le persone che generosamente hanno donato ed a tutti i benefattori che partecipando hanno reso possibile questo ricordo speciale, un grazie particolare a Giampaolo Giostrelli ed al Gruppo Missionario Umbertidese». Che dal 1988 ha raccolto oltre due milioni di euro, trasformati in opere ed aiuti per il Burkina Faso.

