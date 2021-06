LA STORIA

UMBERTIDE La scomparsa per insufficienza cardiaca di Giampiero Boniperti è vissuta con grande dolore e partecipazione anche a Umbertide. In centro abita Giancarlo Guasticchi, l'ex direttore generale della Provincia di Perugia, legato da una lunga e fraterna amicizia all'uomo che è stato bandiera e presidente onorario della Juventus. Espressione di una juventinità ben oltre i risultati del campo.

«Con la morte di Giampiero Boniperti si chiude una pagina epica del calcio nazionale, un personaggio straordinario che ha governato la grande Juventus per decenni a nome e per conto della famiglia Agnelli, un personaggio che aveva un legame speciale con la nostra regione, in particolare con la comunità di Umbertide», ricorda Marco Vinicio Guasticchi, figlio di Giancarlo. Qui Boniperti veniva a cadenza bisettimanale in quanto amministratore, sempre su incarico degli Agnelli, della tenuta agricola di Montecorona che fu del tenore Beniamino Gigli e dei marchesi Marignoli. Ettari ed ettari di terreno fertilissimo, impreziosito da un'abbazia camaldolese dell'Anno Mille vicino al Tevere e, su in alto, dall'eremo, simbolo di vita spirituale e culturale. In quel periodo l'ex attaccante della Vecchia Signora conosce Giancarlo Guasticchi, segretario al Comune di Umbertide. Nasce un «rapporto molto forte», cementato dalla fede bianconera di entrambi e da tanti momenti trascorsi insieme a parlare di calcio e non solo. Quando Boniperti è a Umbertide, immancabilmente l'ospita la famiglia Guasticchi che gli fa conoscere e apprezzare le specialità culinarie dell'Umbria. Quando la Zebra gioca in casa, Guasticchi è spettatore fisso in tribuna, sempre a fianco di Giampiero. Il quale, come noto, ha l'abitudine di lasciare lo stadio mezz'ora prima della fine, ma i due amici si ritrovano fuori dai cancelli a commentare gioco e risultato. Intanto, la Sai ha donato all'Associazione Sportiva Tiberis la terra per un nuovo stadio. Lo chiameranno - poteva andare diversamente? - Città di Torino. E quell'erba, nel 1973, viene calpestata dai tacchetti della Juve, portata in ritiro a Montecorona. C'erano tra gli altri, Longobucco e Salvadore, Cuccureddu e Furino, Bettega e Causio, Gentile e Piloni che in seguito sarebbe diventato preparatore dei portieri del Perugia. A proposito del Grifo. «Mio padre - rivela Marco Vinicio Guasticchi - fece da tramite nella cessione di Fabrizio Ravanelli alla Juve». Il presidente della Reggiana, compagno, numero uno di Legacoop Romagna, non aveva proprio voglia di cedere Penna Bianca alla squadra del capitalista Agnelli. «Una vicenda dai risvolti politico-sportivi della quale s'interessò anche Francesco Ghirelli, allora presidente della Regione, oggi della Lega Pro», chiosa Marco Vinicio Guasticchi.

