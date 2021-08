Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

TODI Il luogotenente carica speciale dei carabinieri Stefano Fichi, da oggi è in congedo dopo 40 anni di servizio. Nella sua carriera militare è stato impegnato nel contrasto ai fenomeni eversivi, Brigate Rosse in testa, e altre sigle dell'eversione rossa o di matrice neofascista e alla criminalità organizzata.

Nato a Terni nel 1961, è vissuto a Todi dove ha conseguito la maturità scientifica, completando successivamente il suo cursus scolastico con una laurea in Scienze amministrative all'Università di Siena. In servizio nell'Arma dal dicembre 1981, nel 1983/1985 ha frequentato la Scuola sottufficiali carabinieri uscendo con il grado di vicebrigadiere. Subito trasferito alla Sezione speciale anticrimine a Roma, reparto antiterrorismo e grande criminalità organizzata. A dicembre 1990 è entrato a far parte del neocostituito Ros (Raggruppamento operativo speciale carabinier)i e nel febbraio 1992 è stato trasferito alla Sezione anticrimine carabinieri di Perugia. Nel periodo di mani pulite, si è occupato delle attività relative ad alcuni procedimenti penali che sono stati trasferiti, per competenza, alla Procura della Repubblica di Perugia. Durante la permanenza nel reparto ha svolto anche indagini nei confronti di organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti che, partendo dal capoluogo umbro valicavano i confini nazionali, operando in collaborazione con le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei paesi interessati. Trasferito nel 2017 alla Compagnia di Todi, in qualità di comandante del nucleo comando e vice comandante di Compagnia, qui ha chiuso la sua brillante carriera. Ma Stefano Fichi, al di là del grado, dei titoli e degli incarichi, è stato amato e apprezzato dalla popolazione per l'umanità, l'impegno e la dedizione messe in ogni suo giorno vissuto da carabiniere al servizio della gente.

Luigi Foglietti