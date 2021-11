Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

Sono stati ringraziati sui social dopo essere intervenuti per spegnere un incendio che da una scarpata rischiava di coinvolgere anche alcune case i carabinieri di Valfabbrica che nella notte sono stati impegnati in una strada secondaria che collega l'abitato di Giomici con quello della Barcaccia. Un rogo verosimilmente doloso, ritengono i militari, appiccato in tre punti diversi. I carabinieri sono però riusciti a spegnerlo utilizzando dei rami e mezzi di fortuna. Poco dopo i militari - riferisce l'Arma - hanno letto su un social la testimonianza di una delle persone presente ai fatti «... questi carabinieri, sono eroi! - si sono lanciati nel fuoco con velocità fulminea, la scena era agghiacciante...» uno dei passaggi del lungo post. I carabinieri hanno poi identificato il presunto responsabile dell'incendio che si è detto subito pentito di quanto accaduto. È stato comunque denunciato a piede libero per incendio doloso.

RIFIUTI ILLEGALI, 3 DENUNCE

I carabinieri della stazione di Castel del Piano, coadiuvati da personale della stazione carabinieri forestale di Perugia, hanno denunciato tre soggetti per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Due di loro stavano scaricando materiale ferroso da un furgone in un centro recupero rifiuti ma senza autorizzazione. Denunciato anche il responsabile del centro in questione.