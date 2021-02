LA STORIA

SAN GIUSTINO È made in Altotevere, made in San Giustino l'anello indossato da Amanda Gorman sul palco dell'Inauguration Day del presidente americano Joe Biden, il 20 gennaio scorso. Artigianato ed arte orafa, uniti a creatività e talento, portano in alto il nome dell'Umbria. E' la bella storia di un anello, che riproduce una minuscola gabbia con un uccellino al suo interno, creato da Pietro Cona e dalla sua compagna, Myriam Lara, origini messicane, attivista in patria per la conquista dei diritti civili, dell'integrazione, dell'emancipazione femminile. Questi ideali hanno animato la creatività che la donna ha trasferito nelle sue creazioni, povere nei materiali, ricche di significato e di valori. Nello specifico è l'anello a lanciare un messaggio preciso, a non lasciare nulla al caso. «Da sette anni siamo in contatto con clienti d'oltre oceano che abbiamo conosciuto alla fiera di Vicenza», racconta Pietro Cona. Il gioiello è nato da un'«idea italiana con qualche adattamento ai gusti americani». La prima ad essere attratta dalla sua unicità è stata Oprah Winfrey, celeberrima (e temuta) conduttrice, autrice televisiva ed attrice statunitense. Un pezzo unico per un'amica speciale come Maya Angelou, poetessa, attrice, ballerina, autrice de Il canto del silenzio, titolo originale Io so perché canta l'uccellino in gabbia, dove racconta la propria vita fino all'età di diciassette anni. Nel 1993, Maya Angelou ha declamato una sua poesia alla cerimonia d'insediamento di Bill Clinton. Dopo la morte di lei l'anello è venuto in possesso di Amanda Gorman, appena 22enne, che tratta in particolare i temi dell'oppressione, il femminismo, l'emarginazione, il razzismo e la diaspora africana. Lo scorso gennaio ha letto The hill we climb, La collina che noi scaliamo, risultando la più giovane poetessa a recitare suoi versi ad una cerimonia del genere. «Non ci avevano avvertiti, è stata una bellissima sorpresa ed una grande emozione», ammette Pietro Cona. «Siamo artigiani, cerchiamo il bello, gli oggetti che facciamo sono pezzi unici, li viviamo con i sentimenti». Convinto che «niente succede per caso», si dice comprensibilmente «orgoglioso che una nostra creazione sia stata scelta in un contesto culturale di tale significato». Per il sindaco Pietro Fratini «la notizia infonde ottimismo e speranza». «Vedere al dito di una donna così forte ed emancipata, paladina dei diritti umani, questo piccolo oggetto creato e realizzato nel nostro comune, nel giorno del giuramento del presidente Biden in Campidoglio, mi ha profondamente inorgoglito», ammette. «Per questo ho voluto ringraziare personalmente ed a nome di tutta l'amministrazione, l'amico Pietro e la sua compagna Myriam ricevendoli in comune, in questo momento difficile per molti artigiani, provocato sia dalla generale crisi economica sia dalla pandemia, queste notizie rappresentano un raggio di luce». Walter Rondoni

