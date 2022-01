Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

LA STORIA

«Quella donna mi ha rovinato la vita. Ho bisogno che qualcuno mi ascolti». Una richiesta d'aiuto folle e disperata. Perché fatta con due bottiglie di benzina e un accendino in macchina, minacciando di farsi esplodere. Ma anche e soprattutto perché è stato arrestato in flagranza di reato per aver selvaggiamente picchiato proprio quella donna che lui accusa di avergli rovinato la vita.

Una storia brutta, bruttissima. Che nella tarda mattinata di ieri stava per avere un epilogo drammatico. Quello di un uomo di 45 anni che, in via XX Settembre, si è barricato dentro la propria auto minacciando di darsi fuoco. Visto l'orario e la presenza di una banca nelle immediate vicinanze, in molti hanno dato l'allarme per quanto stava succedendo. Immediato l'intervento sul posto della polizia, ma anche dei carabinieri e della polizia locale proprio perché la situazione sembrava particolarmente complicata.

A quel punto l'uomo ha chiesto di parlare con un magistrato, e ha fatto il nome del sostituto procuratore Mario Formisano. Il motivo è presto detto: il magistrato era di turno quel giorno del 2016 in cui l'uomo è stato arrestato per le violenze nei confronti della moglie. Una storia, come detto, bruttissima con l'uomo che (secondo quanto si apprende) avrebbe picchiato la donna all'interno di un locale pubblico e dunque davanti a testimoni. Per questo motivo, il 45enne è stato arrestato in flagranza di reato e portato prima in carcere a Capanne per poi vedersi concessi gli arresti domiciliari.

In stretto contatto con il procuratore capo, Raffaele Cantone, il sostituto procuratore Formisano si è portato sul posto per parlare con l'uomo e convincerlo a non portare a termine i suoi propositi.

Una situazione, come immaginabile, particolarmente delicata. Con il magistrato che è riuscito a parlare con l'uomo e convincerlo. L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe spiegato al magistrato prima e ai poliziotti poi come la sua vita fosse stata rovinata da quell'evento e di come per questo accusasse l'ex compagna. Va sottolineato comunque come sempre come per quella storia sia stato arrestato e spedito in carcere, con la giustizia che dunque ha fatto il suo corso in una certa maniera.

Ma nel caso di ieri mattina, l'emergenza era quella di evitare che una persona palesemente non nel pieno delle proprie capacità psicologiche e mentali potesse evitare di fare un gesto di questo tipo. E così gli operatori presenti, anche grazie alle parole del magistrato, sono riusciti a farsi consegnare le bottiglie con la benzina e a portare l'uomo in questura per tutti gli accertamenti del caso.

E così, mentre probabilmente farà un esposto per raccontare la sua verità, ora rischia una denuncia per procurato allarme. Ma intanto la sua vita è salva.

Michele Milletti