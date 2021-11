Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

Minacce di morte. Di romperle le ossa e di scaricarle addosso una pistola. Una storia d'amore che diventa un incubo e che fa male pensare sia stata la prima importante per una ragazzina. Finita a soli quindici anni in un abisso di minacce, persecuzioni e violenza. Subito da chi le aveva detto di amarla. Ma purtroppo quell'amore è diventato ben presto tossico, in un rapporto fatto di gelosia e di domande divenute un terzo grado. Fino allo stalking. Per cui quell'ex fidanzato è stato condannato a sei mesi di carcere, pur se a sei anni dalla denuncia. Questa orrenda storia è iniziata infatti nel 2016, quando la ragazzina (oggi ventunenne) ha denunciato il ragazzo che all'epoca aveva 21 anni. Si erano fidanzati e poi lasciati. Un amore finito come tanti, soprattutto a quell'età, ma lui non è d'accordo. Arriva a minacciarla di «conseguenze, anche di morte», come riporta un articolo di Umbria24, se non si fossero rimessi insieme. E la quindicenne, spaventata, racconta di esserci tornata insieme «più per paura che per vero amore». Ma da quel momento la paura delle conseguenze diventa un incubo ancora più oscuro, perché lui diventa sempre più geloso, chiedendole in continuazione dove e con chi fosse, arrivando a impedirle di uscire con altre persone perché «teme che qualcuno si innamori di me» e seguendola anche a scuola. La quindicenne viene allora emarginata anche dalle compagne, perde amicizie e libertà, costretta a dover chattare con un gruppo ristretto di amiche in un gruppo segreto: perché lui le controlla persino il telefono e quando la scopre la minaccia di non rivolgerle più la parola e di «romperle le ossa». Il ventunenne la segue, la controlla in ogni sua mossa, anche in gita- Ma quando si arriva a calci, pugni e morsi, lei trova il coraggio di lasciarlo. Il coraggio e pure l'attenzione di quelle precauzioni utili a evitare reazioni scomposte e violente: lo lascia per telefono e gli restituisce tutti i regali che lui pretende indietro attraverso un corriere. Ma chiaramente non basta questo a fermarlo: a quel punto iniziano telefonate mute, minacce con il cric dell'auto a un'amica della ex ragazza e pure quel messaggio in cui la minaccia di scaricarle una pistola addosso. Arriva la denuncia: la ragazzina si fa assistere come parte civile dall'avvocato Chiara Minciaroni e, dopo sei anni, finalmente c'è anche la condanna firmata dal giudice Matteo Cavedoni: sei mesi di carcere più cinquemila euro di risarcimento. Anche se la serenità ritrovata non ha davvero prezzo.

Egle Priolo