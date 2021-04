15 Aprile 2021

LA STORIA

MASSA MARTANA Passato lo tsunami provocato nella cittadina dalla sorprendente confessione fatta dall'altare della parrocchiale di San Felice con accanto il vescovo diocesano Gualtiero Sigismondi, incassato il quasi unanime consenso e l'appoggio allargato della popolazione massetana per il gesto coraggioso compiuto nel rendere pubblico il suo amore, don Riccardo Ceccobelli, il sacerdote che ha dichiarato che il suo è un cuore innamorato, ha iniziato a raccontarsi. Il primo passo dopo l'innamoramento per la catechista ventiseienne Laura è stata la pronta richiesta al Papa di riacquistare il suo stato laicale per poter vivere senza remore e senza alcun stringente vincolo la sua storia d'amore.. «Ho subito provato un senso di libertà, onestà e chiarezza certamente unito a forti emozioni accompagnate da lacrime» ha detto l'ormai ex parroco dall'interno del garage della casa dei suoi genitori, a Pantalla di Todi, dopo aver trasferito i suoi vestiti e altri oggetti personali traslocati dalla casa parrocchiale. «Voglio vivere con animo sereno l'amore con Laura che conosco da almeno quattro anni ha proseguito ma voglio ribadire che la promessa fatta al vescovo di essere prete fino alla fine non è mai venuta meno come non ha mai mancato agli obblighi previsti dal ministero». Poi ha spiegato: «Ho iniziato a provare un sentimento nuovo verso questa donna soltanto pochi mesi fa, come possa essere accaduto non lo so, sono rimasto stupito e spaventato per l'amore che mi nasceva dentro ed è stata una decisione molto dura e difficile quella di lasciare il sacerdozio, resa meno dolorosa dalla continua assistenza che mi ha offerto monsignor vescovo (Gualtiero Sigismondi), che mi ha seguito come un padre fa con un figlio». «Fin dal primo momento ho parlato con lui perché volevo fare un percorso trasparente, chiaro, onesto, senza dare alcuno scandalo». Cominciando a pensare al suo futuro e all'amore per Laura non si è privato di qualche battuta: «Lasciatemi almeno iniziare questa relazione - ha detto sorridendo - fino a oggi non siamo stati nemmeno fidanzati. La nostra storia continuerà se Dio lo vorrà». «Come immagino la vita da questo momento in poi? - si chiede retoricamente - mi affido sempre alla misericordia di Dio». «Intanto - ha concluso - ho già ricevuto alcune proposte di lavoro che sto valutando». Adesso l'ex don Riccardo può vivere sereno l'amore per la sua donna per la quale ha lasciato la tonaca, e quello della sua famiglia. Tanto che il padre Carlo afferma: «Le decisioni dei figli si accettano e basta».

Luigi Foglietti