Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

LA STORIA

MAGIONE Una storia di quotidiana frustrazione, una vicenda privata legata alla nostra Sanità e che la protagonista vuole raccontare perché «quello che ho subito è un fatto grave». La signora vive in uno dei comuni attorno al Trasimeno e una decina di giorni fa aveva prenotato una vista nel Distretto sanitario di Magione, tramite Pronto Soccorso. Un consulto neurologico con il medico per la madre disabile e costretta in carrozzina. Due minuti di ritardo sull'orario dell'appuntamento hanno mandato a monte la visita perché il medico «non si trovava già più».

I fatti sono recenti ma la delusione e la rabbia della signora che li racconta sono ancora vivi. L'appuntamento per la visita neurologica della madre anziana e disabile era alle 9 di mattina. «Ho faticato a trovare parcheggio anche perché per far scendere mia madre dall'auto e accomodarla sulla sua carrozzina serve spazio e non ne ho trovato. Lei è emiplegica in più era caduta e la botta le ha provocato delle amnesie. È per questo che avevamo prenotato e accettato la prima visita disponibile, dovunque fosse, pur di farla valutare da un medico».

Passa qualche minuto «e siamo entrati nel Distretto con un minimo ritardo sull'orario stabilito per l'appuntamento: erano le 9.02. Ci hanno preso la temperatura al triage e subito siamo andati alla porta del medico». Lui però non c'era già più. «Se n'era andato. Aveva orario di visita per tutta l'ora successiva, fino alle 10 del mattino. Mi hanno spiegato che se non si presenta nessuno lui se ne va ma non è giusto. Il suo orario era appena iniziato». E così è partita una rincorsa al medico prima tra i corridoi e poi fino al parcheggio. «Ho chiesto aiuto agli infermieri e al personale sanitario per tentare di rintracciarlo ma hanno detto che loro non potevano lasciare la loro postazione. Per arrivare alla visita avevo dovuto anche spostare il mio turno a lavoro ed eravamo in ritardo di soli due minuti».

Il medico che doveva visitare la madre della signora non è stato rintracciato. «Ho chiesto di farlo chiamare al telefono ma mi è stato detto che non potevano farlo, non era di loro competenza. Mi hanno detto di seguirlo nel parcheggio ma era il nostro primo appuntamento con lui e non sapevo nemmeno che faccia avesse. Ho chiesto aiuto ma alla fine sono dovuta uscire io nel parcheggio. Ovviamente senza risultati». E da qui la rabbia, la delusione e poi di nuovo a precipitarsi dentro al Distretto per avere spiegazioni. «Ho parlato con una dottoressa. Mi ha detto che non sapeva come aiutarmi, ecco tutto. Almeno potevano chiamare per sapere se avessi rinunciato alla visita o se ritardavo molto ma siamo state puntuali e il medico se n'era comunque andato. Non è giusto». Dopo la visita mancata la signora ha continuato il suo viaggio tra gli studi medici per avere certezze sulle condizioni della madre. Una visita cardiologica, altri medici ancora e la situazione dell'anziana che oggi sembra soddisfacente, nonostante tutto. «Ma a Magione non tornerò più, non ci si può comportare così con chi ha diritto ad una visita medica».

Gianni Agostinelli