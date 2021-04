14 Aprile 2021

LA STORIA

L'obbligo di non avvicinarsi all'ex moglie? Violato. Perché la violenza e il senso di possesso vanno al di là delle regole e dei divieti. Ubriaco e con una siringa piena d'eroina, pronta a essere usata: così un 57enne si è presentato faccia a faccia con l'ex moglie per poi riempirla di botte. È successo per l'ennesima volta, ennesima puntata di una forma di violenza che un anno di coronavirus ha fatto esplodere.

I fatti. I poliziotti della squadra volante, durante il servizio di controllo del territorio, vengono inviati in un'abitazione dopo che una donna ha chiamato la sala operativa della questura chiedendo aiuto dopo che il marito (su cui grava il divieto di avvicinamento alla donna) si era appena allontanato dopo averla aggredita. Giunti sul posto gli agenti, sentita la donna, riuscivano a localizzare l'uomo il quale si presentava in uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol. Tale condizione lo portava ad assumere nei confronti dei poliziotti un atteggiamento non collaborativo. L'approfondimento del controllo dell'uomo, identificato come un italiano classe 64, permetteva di reperire all'interno di una tasca della giacca indossata un taglierino e due siringhe, di cui una con ago inserito e contenente eroina. La donna riferiva agli agenti che l'uomo, con la motivazione di dover ritirare della posta a lui indirizzata, una volta fatto ingresso nell'appartamento, aggrediva verbalmente la donna schiaffeggiandola.

Oltre a essere denunciato per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'uomo è stato anche denunciato per possesso per possesso di sostanza stupefacente. Ma c'è di più dal momento che il provvedimento di divieto di avvicinamento è stato tramutato in arresti domiciliari.