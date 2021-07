Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

LA STORIA

Ha deciso di farla finita. Ha organizzato il suo addio, con tanto di lettera di dolore per spiegare il suo gesto. Ma in un ultimo afflato di lucidità ha sentito il bisogno di chiedere aiuto, di condividere il peso di una vita infelice, di trovare una voce amica per accompagnarlo. Ed è così che la polizia, grazie all'intervento delicato di un'agente della sala operativa e dei colleghi che hanno letteralmente sfondato la porta di un'abitazione, è riuscita a salvare un giovane italiano di 23 anni. Il ragazzo, dopo aver appeso una corda a una trave del soffitto e pronto a lasciarsi andare, ha chiamato il 113. In forte stato di agitazione, ha chiesto di poter parlare con qualcuno.

Dall'altro capo del filo ha trovato una poliziotta che, appena ha capito non fosse un pessimo scherzo ma che le parole del giovane fossero attendibili, ha iniziato a prestargli ascolto e a tranquillizzarlo. Calma, rassicurante e impegnata a trattenere il giovane il più a lungo possibile al telefono, per consentire ai colleghi dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico subito allertati e inviati a casa del 23enne - di intervenire il più velocemente possibile e cercare di scongiurare il peggio. Un intervento lampo, in un appartamento di un quartiere cittadino, posto in uno degli ultimi piani di un condominio che i poliziotti, in costante sinergia con la sala operativa, sono riusciti a ritrovare. Da fuori, i poliziotti della squadra volante hanno chiesto di aprire la porta, ma dall'interno arrivavano solo parole incomprensibili ed espresse con difficoltà. Da qui la decisione di non aspettare i vigili del fuoco e di forzare il portone d'ingresso.

Dentro casa, gli agenti hanno trovato il ragazzo già sospeso da terra, con una corda intorno al collo: un poliziotto è corso a sorreggerlo, mentre l'altro ha tagliato la fune. Una volta che sono riusciti ad adagiarlo, ancora vivo, sul divano, gli hanno trovato addosso il biglietto d'addio. Il giovane è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 e certamente, in seguito, a quelle di uno psicologo, visto il tremendo tentativo di porre fine alla sua vita. Sfumato forse per quell'ultima disperata richiesta di aiuto e sicuramente per un'azione di squadra veloce e precisa che ha permesso di salvare una vita umana.

E. Prio.