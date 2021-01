LA STORIA

GUBBIO Il piacere di leggere il giornale ce l'ha forte e non l'abbandona mai. Sfoglia ogni giorno il Messaggero dalla prima all'ultima pagina senza perdersi una riga, comprese le didascalie delle foto. Fa così da cinquant'anni quando si alza la mattina: comincia con il quotidiano e poi la colazione, perché Fernando Rossi nella sua casa di Padule vuole sapere tutto, l'informazione e l'approfondimento dallo scenario nazionale e internazionale fino alle cose umbre. Per lui, nato il 24 marzo 1929, è la più piacevole delle abitudini a cui non rinuncia mai. Ci pensano in famiglia a fargli trovare il Messaggero, che divora consumando comodo sul divano le pagine nell'arco dell'intera giornata. «Lo preferisco da lunghi anni - racconta - perché lo trovo ben fatto. A me piace leggere da sempre e di tutto, dal quotidiano ai libri con una predilezione per il genere giallo». C'è di più: è anche molto religioso, ecco perché conosce bene la Bibbia e i testi sacri. Fernando i suoi anni se li porta benissimo, lucidissimo e sempre elegante anche se il Coronavirus l'ha messo a dura prova dovendo rinunciare alle passeggiate e ad andare in chiesa nella zona dove vive. Più che in questi mesi del lockdown il giornale è stato un compagno inseparabile da sfogliare ancor più meticolosamente. Si gode naturalmente l'affetto dei familiari, del figlio Francesco che porta avanti un'impresa edile (già Primo Capitano della Festa dei Ceri nel 2018), la nuora Paola che lavora in un supermercato e i nipoti Michele che fa il medico e Leonardo studente universitario. La vita di Fernando è scorsa tra tante esperienze, dapprima solo l'ala dei genitori Ubaldo e Ottilia Brunetti, poi la moglie Anna Monacelli scomparsa nel 1966. È stato in seminario, con lui c'era Pietro Bottaccioli poi divenuto vescovo di Gubbio, e ha sostenuto gli studi lasciati quando gli mancava poco per laurearsi in matematica. Ha scelto di fare il muratore, emigrando sul finire degli anni 50 in Lussemburgo a Rumelange nella zona sudoccidentale al confine con la Francia. Le sue abitudini di vita hanno preservato l'interesse per la lettura. «Prima mi alzavo presto - dice -, ora lo faccio a metà mattinata quando comincio a leggere il giornale. Per me è una vera passione, la più grossa in questo percorso della vita. Del Covid non ho paura, però mi proteggo adeguatamente». Com'è nata la scelta del Messaggero? «Negli anni 60 all'edicola di Padule portavano i giornali con la bicicletta. Ho trovato fin da subito il Messaggero come il giornale più completo e mi ci sono legato. Lo leggo tutto, m'interessa la cronaca e non solo. Naturalmente mi piace sapere tutto dell'Umbria e di Gubbio». Un desiderio da consegnare alla redazione umbra ce l'ha: «Vorrei che fosse maggiore spazio dedicato allo sport e specialmente al mio Gubbio. Magari potete accontentarmi».

Massimo Boccucci

