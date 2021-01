LA STORIA

GUBBIO Cento di questi giorni. Gliel'hanno già detto tante volte a Corrado Codignoni e passo dopo passo, tra un augurio e l'altro, ai cent'anni c'è arrivato davvero, ieri nella frazione di Branca circondato dall'affetto di familiari e amici. C'è approdato come meglio non si potrebbe viste le straordinarie condizioni fisiche e mentali: guida l'auto, cucina e si fa delle lunghe passeggiate dimostrando che il tempo si può sfidare benissimo. La sua storia è speciale perché racconta di una vita particolarmente intensa e attraversata dai furori della guerra, con vicende e situazioni che ne hanno messo a dura prova l'esistenza e la tempra. Corrado ha passato indenne i periodi più difficili non senza il timore di doversi arrendere ma senza volerlo mai fare. A lui ha dedicato la copertina la rubrica televisiva di successo Tg2 Storie i racconti della settimana, che si affianca allo storico settimanale di approfondimento della testata Tg2 Dossier su Rai Due analizzando nel profondo le storie di vita con la conduzione della popolare giornalista Maria Concetta Mattei. L'affetto di quanti circondano il lucidissimo Corrado è amplificato dal vissuto che ha indotto anche il sindaco Filippo Mario Stirati a scrivergli una lettera per esternare gli auguri con tanta ammirazione. Si va indietro nel tempo per ricordare Corrado Codignoni marconista del Genio Trasmissioni, attivo in Libia nella campagna del Nordafrica a pochi mesi dall'inizio della seconda guerra mondiale. Fu solo l'inizio di un periodo complicato. Diretto a Tripoli, si imbarcò sul transatlantico Conte Rosso, della Marina mercantile, il cui nome evoca ancora oggi un terribile evento poiché a una decina di miglia da Capo Murro di Porco incrociò un sottomarino inglese, dal quale venne colpito. Codignoni, per scampare alle fiamme, si buttò in mare senza salvagente, restando tutta la notte in acqua per salvarsi aggrappato a una zattera. All'alba del giorno successivo venne raccolto miracolosamente ancora vivo da un incrociatore con una gomma calata in acqua. Poco dopo, giusto il tempo di riprendersi, Codignoni tornò al fronte: prima l'Albania e poi la partenza per il fronte russo. Ha conosciuto e provato pure le insidie del gelo e della prigionia in Russia, durata sino alla fine della guerra, lasciandogli un segno profondo. «Con grande affetto - gli ha scritto il sindaco - le invio gli auguri e le più vive felicitazioni, a nome mio e personale e dell'amministrazione comunale per un traguardo così importante arrivato dopo mille peripezie e non poche avversità. Lei è certamente un esempio di vita, coraggio, resistenza alle difficoltà, capacità di reagire e di non arrendersi nemmeno di fronte a ciò che sembra impossibile da superare. Le auguriamo tanti altri anni ancora, vissuti nel segno della forza, la serenità e la capacità di non arrendersi. Tanti auguri con grande affetto da tutta la città».

Massimo Boccucci

