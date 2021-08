Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

Da diversi mesi vivono al residence Chianelli e lì, nella struttura che li ospita per motivi di salute, hanno voluto celebrare una ricorrenza speciale. Quella dei 25 anni di matrimonio. Il traguardo delle nozze d'argento è quello di Giuseppe e Stefania. Lui è seguito presso il reparto di Ematologia, diretto dal professor Brunangelo Falini, dove è stato sottoposto a trapianto di midollo

osseo. La lontananza da casa (arrivano da San Marzano, in provincia di Salerno), non gli ha impedito di festeggiare con una cerimonia celebrata da padre Luigi, frate francescano che opera all'interno del reparto,

supportando malati e familiari. Si è svolta nella sala della Bomboniera del Residence, alla presenza di tutti gli ospiti della struttura che con calore e affetto si sono stretti accanto alla coppia e con cui hanno condiviso tante emozioni, paure, ma anche momenti di gioia. «L'amore ha detto padre Luigi nella sua omelia - ha un grande potere: accende la forza e permette di fare cose che sembrano impossibili. E così è l'amore tra voi, Stefania e Giuseppe, e tra tutti i presenti. Gli angeli a volte sono in carne ed ossa». «Questa struttura ha detto Franco Chianelli al termine della cerimonia è nata dall'amore per dare calore, affetto e tranquillità a chi viene nella speranza di guarire. E questo è il mio augurio per tutti che possiate tornare presto tutti a casa». I festeggiamenti si sono conclusi con il taglio della tradizionale torta.