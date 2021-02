LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Una donna forte che ha superato la tragedia della guerra tra famiglia, lavoro, solidarietà. Una copia della Costituzione per i cento anni di Ersilia Redi in omaggio dal sindaco Luciano Bacchetta, dalla comunità tifernate per un traguardo importante e significativo per tutti. Per Ersilia, nata il 2 febbraio 1921, festeggiata come si conviene dai nipoti Cristiano, Nicolò e Riccardo Augusto Marchetti, già consigliere comunale ed ora deputato della Lega, dal pronipote Pietro e dalla nuora Patrizia Patriarchi.

«Un esempio di vita, orgoglio per la sua famiglia e la comunità locale, Ersilia, come tutti i nostri anziani e coloro che hanno avuto la fortuna di raggiungere o superare il secolo di vita, rappresenta una vera e propria risorsa da difendere per quello che è stata e che ha fatto in termini di raggiungimento di ideali e valori che sono colonne portanti della nostra democrazia», sottolinea il sindaco Luciano Bacchetta. «La mia presenza con la Costituzione vuole testimoniare questo senso di orgoglio e riconoscenza, auguri nonna Ersilia».

La sua è la storia di una donna determinata che ha vissuto tra lavoro e famiglia, sfidando anche la minaccia nazista. Nel luglio 1944, a Pian dei Brusci, i tedeschi in ritirata presero in ostaggio alcuni contadini della zona, uccidendone nove. Il marito di Ersilia, Pietro Marchetti, portò in salvo un giovane della famiglia Sorbi, ferito. Dopo averlo caricato sulle spalle, scappò in cerca di un rifugio sicuro, sotto le raffiche dei mitra. Giunti alle Grotte, vicino Lugnano, fu proprio Ersilia a medicare il ragazzo. Lo storico Alvaro Tacchini racconta che una pattuglia mista di tedeschi e fascisti ordinò alle famiglie Sorbi e Ramaccioni di consegnare i due inglesi nella convinzione che nascondessero nella loro casa. Nonostante la perquisizione avesse dato esito negativo, i militari minacciarono di giustiziare Mario e Ruggero Ramaccioni che, dietro le implorazioni dei familiari, vennero risparmiati. Tutti, però, furono trasferiti nel comando tedesco, poco lontano. Donne e bambini, una ventina, rinchiusi in un essiccatoio del tabacco, sorvegliati da una sentinella. Il gruppo degli uomini in una stalla, in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio. Quando un ragazzo tentò, riuscendosi, di fuggire scattò la rappresaglia verso gli uomini che vennero fucilati. Attilio Sorbi, colpito alle gambe si accasciò a terra. Sopra ed attorno a lui caddero gli altri. L'esplosione di una granata fu provvidenziale: Attilio Sorbi si divincolò dai cadaveri e andò a nascondersi. All'indomani, all'alba, ricevette i primi aiuti. Momenti lontani e terribili, ben impressi nella memoria di Ersilia Redi che l'altro ieri è entrata a far parte dell'esclusivo club degli ultracentenari di Città di Castello: 4 uomini e 11 donne, capitanati da Luisa Lisa Zappitelli, 109 anni.

Walter Rondoni

