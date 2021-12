Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Bruttissima storia di angherie ad una persona in là negli anni, fragile e bisognosa di attenzioni. Una storia che non può non indignare visto che la vittima è una mamma ed il carnefice è il figlio.

Vivono sotto lo stesso tetto perché lui, 64 anni, ha precedenti per i quali è sottoposto ad una misura detentiva nell'abitazione di lei. La convivenza, a quanto par di capire, fila via tra alti e bassi. Per futili motivi, forse ingigantiti e distorti dal carattere di lui, sono discussioni. Nella giornata di sabato la situazione precipita. L'anziana, maltrattata verbalmente a più riprese, crolla. Non ce la fa più. Al culmine della sopportazione accusa un lieve malore che rende necessario il ricovero in ospedale dove i medici decidono di trattenerla in osservazione. Intervengono i carabinieri della stazione che dopo gli accertamenti denunciano l'uomo in stato di libertà per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Non il solo caso di un fine settimana bello pieno per i militari della Compagnia di Città di Castello. Numerosi i servizi disposti in tutto il territorio di competenza dal maggiore Giovanni Palermo per monitorare il rispetto degli ultimi provvedimenti governativi. Identificate 200 persone, ispezionate decine di esercizi commerciali per verificare l'osservanza delle prescrizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia da Covid 19.

Capitolo a parte, abbastanza gravoso, l'impegno per contrastare le violazioni in materia di codice della strada in conseguenza del quale sono scattate sanzioni inerenti la sicurezza al volante quali l'uso delle cinture di sicurezza, ma anche la guida in stato di ebbrezza alcolica. In questo ambito, sabato sera, la pattuglia del Radiomobile ha proceduto nei confronti di un 39enne che ha perduto il controllo della propria macchina, abbattendo un lampione. Il palo, a sua volta, ha colpito due auto in sosta. L'uomo, fortunatamente illeso, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di poco superiore al limite di legge.

Walter Rondoni

