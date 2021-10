Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

Caro mio ex. Nel senso di costoso. Perché se la fine di una storia si porta quasi sempre dietro una scia di strascichi, in questo caso c'è un ex fidanzato truffaldino e una ex che una volta scoperto il raggiro non ha perso un secondo (giustamente) a denunciarlo. Succede a Perugia, succede tra due giovani cui l'esperienza della convivenza ha insegnato che forse non era il caso di andare avanti insieme.

Ma di fronte a una carta di credito utilizzata in modo indebito durante e dopo la storia d'amore, andare dai carabinieri a sporgere denuncia è davvero sembrata l'unica cosa da fare.

I carabinieri della stazione di Perugia, al termine di un'articolata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di indebito utilizzo di carta di credito un giovane, originario del Sud America, residente a Perugia, già noto alle forze di polizia.

In particolare, l'attività condotta dai militari operanti, scaturita da una denuncia presentata qualche giorno prima da una sua coetanea, residente a Perugia, ha permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza, per l'ipotesi di reato in oggetto, a carico dell'ex fidanzato della denunciante.

L'uomo, nel mese di settembre, durante la convivenza con la ragazza, avendo la disponibilità materiale della carta di credito, intestata alla giovane donna per il pagamento online, avrebbe effettuato quattro acquisti per un importo totale di circa 100 euro, omettendo di eliminare tale metodo di pagamento dal proprio profilo utente, una volta conclusa la relazione.

In questo modo il ragazzo, avrebbe continuato ad utilizzare la carta di credito, all'insaputa dell'ex compagna, per il pagamento di rette mensili da onorare per altri, personali impegni economici. E io pago? In questo caso proprio no.

