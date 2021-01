LA STORIA

ASSISI A novant'anni si schianta contro un bus di linea e ne esce incredibilmente illesa. L'incidente si è verificato martedì pomeriggio a Santa Maria degli Angeli. Protagonista, suo malgrado, una donna che all'altezza della rotatoria tra via Giovanna di Savoia e via Patrono d'Italia ha imboccato la corsia contromano andando a sbattere con un autobus di linea che stava sopraggiungendo. La novantenne era alla guida della sua utilitaria, una Volkswagen Lupo rossa, e stava salendo verso Assisi mentre il pullman di Busitalia che percorreva la linea aeroporto-Assisi stava scendendo senza passeggeri a bordo. Per cause al vaglio della polizia locale l'auto ha imboccato contromano la rotatoria finendo addosso al bus.

Sul posto, oltre alla polizia locale agli ordini del comandante Antonio Gentili, e' intervenuta anche un'ambulanza del 118 il cui personale ha constatato come la donna avesse riportato soltanto qualche acciacco. Tanta paura insomma, ma nulla di grave. Tanto che non si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso. Anzi, visto il buono stato complessivo di salute, l'anziana signora e' stata riaccompagnata a casa dagli agenti della polizia che hanno però provveduto a ritirarle la patente di guida a causa dell'infrazione commessa.

L'incidente riporta d'attualità la discussione sull'opportunità di fissare un limite di età entro il quale le persone possano mettersi alla guida dell'auto. Al riguardo val la pena ricordare infatti che per la legge non esiste alcun limite di età per guidare la macchina. Per cui un anziano che superi gli ottanta o anche i novant'anni può tranquillamente guidare ancora a patto che rispetti i requisiti necessari che vengono attestati con la visita medica. La visita per il rinnovo patente deve essere necessariamente effettuata da medici abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici necessari alla guida. A partire dal compimento dell'ottantesimo anno di età si deve effettuare il rinnovo patente ogni 2 anni e non più ogni 5.

