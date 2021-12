Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Anche il rifornimento di idrogeno nel futuro della piastra logistica dell'Altotevere. Più di dieci anni per arrivare ieri mattina alla consegna delle chiavi, 8.500 metri quadri di cui 6.000 coperti, un costo di quasi 21 milioni da fondi Cipe e risorse regionali. Previste aree per l'ampliare officina, impianto carburanti, autolavaggio, magazzino del centro autotrasporto. «Collocata tra Umbria, Toscana e Marche avrà il ruolo di catalizzatore anche grazie al graduale completamento della E78 nei tratti previsti nei contratti di programma su cui stiamo ottenendo ulteriori finanziamenti», spiega l'assessore regionale Enrico Melasecche.

«Abbiamo scelto la strada della gestione ad un'impresa del mestiere», sottolinea presentando Marcello Volpi, amministratore Volpi Trasporti. «E' una sfida che con piacere affrontiamo insieme a mio fratello ed a tutti i componenti dell'azienda - sostiene l'interessato - tra i dipendenti diretti e le assunzioni in programma saranno 50 le persone impegnate». Quindi, guardando avanti annuncia: «Nel piano di sviluppo che presenteremo in Regione ci sono attività da implementare, tra cui un distributore energetico». Specifica Volpi: «Servizi di ricarica elettrica, per metano liquido, il primo punto di rifornimento di idrogeno del centro Italia». Né mancheranno «celle a temperatura controllata per merci deperibili, officina, lavaggio, self service, ristorante, ostello autisti».

Per il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, «un incremento del valore produttivo ed economico della realtà locale e non solo e la testimonianza concreta che le infrastrutture servono». Per Paolo Fratini, sindaco di San Giustino: «Non un traguardo, ma l'inizio di un lavoro impegnativo». Nel giudizio del sottosegretario Anna Ascani «una realizzazione strategica».

Walter Rondoni

