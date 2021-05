8 Maggio 2021

LA SICUREZZA

GUBBIO Si susseguono gli appelli e le raccomandazioni per prevenire e contrastare gli eccessi nei giorni dei Ceri, anche se quest'anno come nel 2020 il 15 maggio la festa non si farà. Il timore è di rivedere gli assembramenti dell'anno scorso che hanno avuto una ribalta mediatica. Per questo vengono utilizzate dal Comune e le componenti ceraiole espressioni che invitano al senso di responsabilità: «Confidando nella prova di maturità che gli eugubini sapranno dare, si ricorda che sono proibiti tutti gli assembramenti, sia all'aperto sia negli spazi chiusi pubblici e privati, e che sia all'interno che all'esterno è obbligatorio l'uso della mascherina. Questa nuova prova alla quale siamo chiamati non impedirà alla comunità di continuare a guardare con fiducia al domani». Il servizio d'ordine sarà rafforzato dopo le vicende caotiche di un anno fa, con particolare riferimento alle zone nevralgiche di corso Garibaldi e San Martino. «Maggio è anche e sempre - scrive il vescovo nel bollettino Camminiamo senza mai citare i Ceri - il mese di Sant'Ubaldo nostro patrono e custode. Il vescovo santo, padre e fratello di ogni figlio di questa terra, che in questi giorni di vita nuova ci convoca accogliente sul monte della sua dimora. Gli renderemo omaggio con i gesti della fede e il desiderio dell'incontro. Lo manifesteremo in mezzo a noi con i colori della festa e le luci della devozione. Gli faremo visita, pur non potendolo fare insieme, con i tempi e i modi che saranno possibili, salendo alla basilica dove riposa il suo corpo con profondo affetto. Lassù porteremo i nostri sentimenti e le nostre suppliche, per ciascuno di noi».

Massimo Boccucci

