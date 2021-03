11 Marzo 2021

TODI Pandemia permettendo, oggi, la città, vantando l'affresco noto come il Purgatorio di San Patrizio, opera unica del 1346, potrebbe essere inserita in un circuito culturale-turistico dantesco in quest'anno che celebra i 700 anni dalla morte del sommo poeta. L'opera che si trova nella chiesa annessa al Monastero di San Francesco, abitato dalle Clarisse lungo la via di Borgo Nuovo, è di grande rilevanza per la storia dell'arte italiana perché è la prima rappresentazione del Purgatorio in pittura. Il luogo di passaggio tra l'Inferno e il Paradiso che il grande poeta stilnovista Dante descrisse nella sua Divina Commedia. L'affresco di grandissimo valore sia simbolico, che storico, oltre che artistico fu realizzato nel 1346, la data, che compare mutilata nella stessa opera, è certa grazie ad una serie di inoppugnabili documenti d'archivio. È attribuito al senese Jacopo di Mino del Pellicciaio, altri propendono per l'altro senese Andrea Vanni, più recentemente se ne è proposto l'accostamento ad un pittore locale tale Bastianus. Dell'affresco si sono interessati fior di studiosi, sia di storia dell'arte come Federico Zeri, che medievisti come Jacques le Goff. Riscoperto nel 1975, per secoli era stato nascosto alla vista coperto da una scialbatura che lasciava apparire solo il busto di san Filippo Benizi, uno dei personaggi effigiati insieme alla Vergine e a san Pietro.

La particolare devozione al santo fiorentino, fondatore e padre generale dell'ordine dei Servi di Maria è dovuta al fatto che gran parte della sua vita, fino alla morte avvenuta nel 1285, la trascorse nel convento all'epoca detto di San Marco, che nel 1598 passò alle clarisse. Le suore montarono il loro coro proprio dinanzi all'affresco che fu nascosto lasciando scoperto, per una forma di rispetto, solo il busto di San Filippo. E' proprio questa collocazione, all'interno della clausura, che ne impedisce il godimento ai visitatori e ne ha celato, ai più, l'esistenza. L'affresco nel suo articolato complesso copre una superficie di circa una trentina di metri quadri, e al momento della scoperta ha palesato le giunture delle giornate che si sono rese necessarie per la sua realizzazione (15 giornate nella tamponatura esclusa la cornice, due per ogni personaggio nel pennacchio). Il soggetto è quasi unico: la rappresentazione della Gerusalemme celeste, accanto all'immagine del Purgatorio di San Patrizio. Le due realtà ultraterrene sono collegate dalla figura di San Filippo Benizi, superiore generale dell'Ordine dei Servi di Maria. Le anime dei peccatori, che hanno espiato nelle bolge dei sette peccati capitali, avarizia, lussuria, superbia, accidia, ira, invidia e gola, escono mondate dal Purgatorio e accolte dalla Vergine sono affidate a San Pietro che apre loro le porte del paradiso. A destra in alto san Patrizio sulla imboccatura del suo emblematico pozzo insieme a dominus Nicolaus, probabilmente il committente.

Luigi Foglietti

