LA SFIDA

Per ora i caschi, le livree e gli scaldacollo, progettati dai 40 studenti del corso di laurea di Design workshop didattico Racing saranno indossati dai piloti del Team Unipg, ma domani potrebbero vestire campioni del calibro di Valentino Rossi o del ternano Danilo Petrucci, o di Luca Marini. Il gran finale del workshop, ideato e organizzato dal Corso di Laurea in Design attivato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, responsabili scientifici Paolo Belardi e Aldo Drudi, che dall'alto della sua fama potrebbe essere il garante di un futuro per questi designer, si è tenuto giovedì scorso ed ha visto i gruppi partecipanti al workshop presentare le proprie proposte sottoponendole alla valutazione di un Grand Jury presieduto dal magnifico rettore Maurizio Oliviero. La scelta è andata per la livrea, al progetto grafico ideato dagli studenti Alessandro Moriconi, Elena Tarpani, Alessandro Zambotto; per lo scaldacollo, al progetto grafico ideato dagli studenti Ciprian Constantin Cazacu, Robert Paolo Requena Contreras, Ehsan Parikhi, Shahrad Shambayati; per il casco, al progetto grafico ideato dalle studentesse Sara Aglietti Marzia Mattioli Eleonora Tomassini. Tutte le attività del workshop si sono svolte prevalentemente in modalità telematica mediante la piattaforma Teams, e sono state supervisionate dalle docenti Valeria Menchetelli e Giovanna Ramaccini, insieme alle tutor Monica Battistoni, Margherita Maria Ristori e Camilla Sorignani.

Luigi Foglietti

