Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

LA SFIDA

L'Unitre decide di riaprire le aule per sconfiggere la solitudine che «è un'altra emergenza del momento». Intanto la presidente Rina Pesaresi De Angelis incontra il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero per una collaborazione attiva tra le due realtà cittadine, incontro a cui erano presenti anche il direttore dei corsi dell'Unitre, Gustavo Cuccini e la professoressa Marisa Paradisi: «È stato un incontro cordiale e proficuo dice la presidente De Angelis il Magnifico Rettore ci ha ascoltati con molta attenzione anche per quello che riguarda la nostra esigenza di trovare nuovi spazi per fare lezione e i nostri progetti futuri: lo ringraziamo per la sua vicinanza e disponibilità nel trovare possibili soluzioni per andare incontro ai nostri studenti dai capelli grigi». La parola d'ordine ora è tornare in piena attività gradualmente; per il momento i primi corsi che sono stati attivati sono quelli della attività fisica presso la struttura Fortebraccio di Pian di Massiano: «Si ricomincia il prossimo 11 ottobre spiega e già sono tante le adesioni, a dimostrazione che c'è molta voglia di lasciarsi alle spalle questo brutto periodo di pandemia. Stiamo anche pensando ad attivare altri corsi, ma la nostra intenzione, in questa prima fase di ripresa delle attività, è quella di puntare tutto sulla socialità per combattere la solitudine che in questi due anni ha messo in ginocchio tutti. Torniamo in presenza fedeli ai nostri propositi iniziali, quando nel 1982, anno di apertura dell'Unitre a Perugia, l'intento era proprio quello di sconfiggere la solitudine che se lasciata a se stessa può portare a invecchiamento precoce e malattia».

Selenio Canestrelli