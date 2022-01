Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

LA SFIDA

Il percorso per la rinascita del Mercato Coperto, dopo il lungo iter dei lavori, sta per arrivare ad una svolta. Il Comune sta valutando le ultime carte presentate per il completamento della procedura di gara e per l'affidamento, e dunque la futura gestione, messe sul tavolo dalla società che ha presentato il progetto per quello che sarà un hub a vocazione agroalimentare. Saranno necessarie di certo altre riunioni da parte dei tecnici del Comune, ma entro la fine del mese o nei primi giorni di febbraio al massimo, dovrebbe arrivare il via libera per l'affidamento. Intanto sono terminate le pratiche di collaudo della struttura e sono state avviate quelle legate all'attivazione delle utenze. Con particolare riguardo agli operatori che da tempo sono in piazza del Circo e che torneranno nella vecchia sede, tra fine gennaio e i primi di febbraio, nel terrazzo del Mercato, lato via Alessi. A proposito di mercato e di piazza del Circo. Nelle scorse ore l'associazione Rione di Porta Eburnea, presieduta da Giancarlo Barboni, è tornata a parlare della situazione del rione.

Una fetta di città in difficoltà « per una complessità di motivazioni, tra cui l'abbandono del carcere e la chiusura delle Magistrali, la desertificazione con chiusura della maggior parte dei negozi e degli artigiani e soprattutto la mancanza di relazione fra le persone: in sostanza la perdita della socialità». «Grazie alla nostra associazione abbiamo evitato che una parte della città, la nostra, continuasse a vivere in isolamento». Una mano è arrivata anche con il Mercato Scoperto, inaugurato il 23 aprile 2016. Piazza del Circo «che prima era un luogo morto, è diventata un luogo vivo, animato e utile». Gli operatori torneranno nella vecchia sede, ma l'associazione chiede una alternativa per tenere vivo quello spazio. «Noi desideriamo consolidare questa realtà, nata per caso al fine di ospitare temporaneamente gli esercenti. La nostra Associazione Rione di Porta Eburnea Aps desidererebbe trovare, insieme all'amministrazione comunale, delle soluzioni per difendere un luogo come questo, come spazio di vita, espressione dell'identità collettiva, con una valenza culturale, sociale, economica e perfino ecologica, per la vendita di frutta e verdura a chilometro 0, ma anche come soggetto attivo nel rafforzare la sicurezza. I mercati come il nostro sono luoghi importanti dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche spazi per costruire comunità, creare scambio e controllare il territorio». Un appello che sarà oggetto di un nuovo confronto con il Comune, dal quale l'associazione spera arrivino risposte confortanti.

Riccardo Gasperini

