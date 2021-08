Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA SFIDA

GUBBIO C'è una mobilitazione per chiedere e ottenere il riconoscimento delle Tavole Eugubine come patrimonio dell'Unesco. In prima linea tra i promotori la poetessa e scrittrice Anna Buoninsegni Sartori e ogni occasione è buona per esaltare questo prezioso documento storico, come il ricordo sabato scorso della nascita nel 1928 dello scrittore Lev Nikolaevic Tolstoj che cita le epigrafi uniche al mondo, considerate il più importante testo rituale dell'antichità, nel romanzo Anna Karenina pubblicato nel 1877. Ecco il passaggio: «Aleksej Aleksandrovic ordinò di servire il tè nello studio, andò verso la poltrona accanto alla quale erano preparati una lampada e un libro francese sulle Tavole eugubine del quale aveva iniziato la lettura». Questa espressione si ritrova miniata e calligrafata dagli studenti dell'indirizzo artistico del polo liceale Giuseppe Mazzatinti' nel percorso Gubbio Parco letterario diffuso realizzato da Arte Libro unaluna e che verrà presentato durante il prossimo Festival del Medioevo in programma dal 22 al 26 settembre. Per sostenere la candidatura è stata attivata la pagina Facebook Tavole Eugubine Riconoscimento Unesco dove, oltre ai mi piace, si invita a lasciare commenti. L'appello è rivolto soprattutto agli eugubini, esortati a comprendere il valore delle sette tavole in bronzo nel chiedersi quanto sia stato fatto per valorizzarle e diffondere il messaggio che a distanza di tanti secoli è ancora attuale. Tra l'Unesco e Gubbio per ora il rapporto è complicato, ricordando la bocciatura svariati anni fa della candidatura della città e l'esclusione della Festa dei Ceri.

Massimo Boccucci

