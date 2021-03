8 Marzo 2021

ECONOMIA

GUALDO TADINO Le aree appenniniche umbro-marchigiane: alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo. Questo il tema di un convegno in videoconferenza organizzato venerdì pomeriggio dall'Associazione Comunità Solidali.

Si è discusso su come far ripartire un territorio per lo più caratterizzato da piccoli borghi e lontano da città e vie di comunicazione che sta soffrendo la crisi legata al Covid. Sono intervenuti diversi relatori e sono emerse alcune indicazioni di indubbio interesse. Innanzitutto su quali indirizzi spingere l'acceleratore. Donato Iacobucci (Università Politecnica delle Marche) è stato molto esplicito.

Il turismo e l'agricoltura non sono sufficienti, non ci potrà essere sviluppo nelle aree interne se non si spinge sul manifatturiero e servizi avanzati puntando sulle specializzazioni (non tutti possono fare tutto) ed abbandonando la logica del sussidio a favore della logica del moltiplicatore (un euro di sostegno quanti euro può produrre?).

Un settore fondamentale sarà la scuola. La dirigente scolastica Rosella Tonti ha indicato la strada virtuosa nella riorganizzazione dell'offerta formativa secondo le vocazioni territoriali anche arricchendo il curriculum utilizzando le ore discrezionali a disposizione di ogni Istituto. C'è poi un problema di metodo. Massimo Sargolini (Università di Camerino) mette il dito su una piaga endemica: «Manca una visione complessiva. Abbiamo tante idee ma non sappiamo coordinarle per cui manca il pragmatismo per concretizzarle in tempi brevi».

