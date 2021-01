LA SFIDA

Creare uno spazio per fare e comunicare arte ai tempi del Covid. E' quello che ha fatto l'azienda Totem, specializzata nell'allestimento di eventi, che ha voluto offrire uno spazio espositivo non convenzionale agli artisti umbri. Nei giorni scorsi, infatti, è stata lanciata l'iniziativa Wall for art, offrendo ad alcuni artisti le pareti della propria sede a Sant'Andrea delle Fratte come spazio espositivo non convenzionale. Il primo artista che ha aderito all'iniziativa è stato l'assisano Stefano Frascarelli e la sua esperienza artistica dal titolo Mutazione, realizzata su una tela di 10 metri quadrati, resterà visibile dal 1° gennaio al 30 marzo prossimo, quando lascerà il posto all'opera di un nuovo talento. «Da vent'anni ogni forma d'arte - scrive l'azienda perugina- ci ha accompagnato ogni giorno in ogni progetto. È giunto il momento di renderle qualcosa in cambio. Mettiamo a disposizione la sua più grande vetrina reale, le pareti esterne della sua sede fisica come occasione di visibilità per giovani artisti che vogliano lasciare il segno con la propria visione». Una iniziativa nell'attesa di tornare a vivere i musei e le mostre.

