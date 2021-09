Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Unione civica Tiferno, Movimento 5 Stelle, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista, Civici per Città di Castello sostengono la candidata sindaco Luciana Bassini. Laurea magistrale in scienze infermieristiche, fino alla pensione dipendente della Usl Umbria 1. Ex responsabile aziendale del servizio ostetrico con esclusiva responsabilità della linea professionale con aggiunta, dal 2008 al 2011, della responsabilità del Dipartimento materno infantile, aree pediatriche incluse. Ufficializzando la propria disponibilità, si è dimessa da assessore alle politiche sociali, pari opportunità, protezione civile, personale della Giunta uscente.

Perché la spaccatura nel centrosinistra?

«Dal mio punto di vista non ci sono spaccature nel centrosinistra, ma solo una visione diversa della città. Non mi sento nemmeno responsabile di quella che viene definita una spaccatura: ho sempre lavorato per l'unità del centrosinistra, ma mi sono trovata davanti sempre e solo dei no. Sono l'unica donna candidata alle elezioni amministrative su input di tantissimi cittadini, per una Città di Castello ancora più inclusiva, aperta, solidale, che si trasformi in un punto di riferimento culturale e sociale. Probabilmente questa visione della città e del futuro del nostro comune non collima con quella delle altre componenti di centrosinistra. Da qui il motivo per aver intrapreso strade diverse. Vorrei aggiungere che la mia storia personale parla chiaro: non ho fatto questa scelta difficile per tornaconto personale».

Una campagna elettorale avvelenata come forse mai, una città che uscirà inevitabilmente divisa dalle amministrative. Il dopo non sarà facile da gestire...

«Non sono una persona vendicativa, chi mi conosce lo sa molto bene. Ho lavorato con Luca Secondi, con Massimo Massetti, con Luciano Bacchetta e con persone che hanno fatto scelte diverse. Posso dire che siamo amici e spero che dopo le elezioni si possa tornare insieme a pensare al bene della nostra città. Sono sempre aperta a tutti i loro suggerimenti. A me interessa la sicurezza e la tranquillità dei miei concittadini, aspetti che negli ultimi tempi sono stati trascurati».

Quali alleanze al ballottaggio?

«La decisione di cosa fare al ballottaggio sarà la sintesi di un ragionamento che compiremo dopo il 3 e 4 ottobre, io insieme alle formazioni che mi sostengono. Credo che parlando con intelligenza si possano trovare le migliori soluzioni per qualsiasi problema».

Tre interventi da realizzare nei primi cento giorni da sindaco...

«Ce ne sarebbero tanti, basta guardare al nostro programma. Fra le prime cose, voglio migliorare ed implementare le politiche del personale nell'ente locale: dopo anni difficili con l'applicazione dello spending review, adesso possiamo e dobbiamo tornare a puntare sui giovani e sulle menti brillanti del nostro territorio. Voglio poi creare un ufficio di progettazione europea grazie al quale poter attrarre fondi nella nostra comunità. Città di Castello è uno dei pochi comuni che ancora non ne ha. Infine, voglio puntare l'attenzione verso le famiglie, in particolare chi ha bambini fino a sei anni, chi convive con una persona con difficoltà motorie o intellettive e chi si prende cura di anziani non autosufficienti in casa».

Trasporti pubblici e infrastrutture grave vulnus per Città di Castello e l'Altotevere. Possibili soluzioni a stretto giro?

«Creare fin da subito un tavolo comprensoriale con tutti i comuni umbri e toscani per dare risposte concrete. Ci sono dei temi come le infrastrutture, il trasporto pubblico, la politica irrigua, quella agricola ed in parte anche quella sanitaria che superano le capacità e le azioni del singolo comune. Secondo me c'è una possibilità per essere incisivi: avere una voce sola, unica e chiara verso gli enti superiori. Ecco perché un territorio vasto come il nostro deve affrontare insieme questi aspetti. Non è possibile pensare ancora di poter superare da soli, come singoli comuni, problemi al di sopra delle competenze dell'ente municipale».

Walter Rondoni

