Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

LA SFIDA

CITTÀ DI CASTELLO Roberto Marinelli è l'unica matricola nella corsa alla poltrona di primo cittadino. Maturità classica, avvocato libero professionista, è Il civico voluto dalla Lega che ha incassato l'appoggio delle liste Autonomi e partite Iva, Roberto Marinelli Sindaco. All'età di 15 anni ha lasciato la famiglia, spinto dalla grande passione per il calcio. Prima verso Cesena, in seguito a Perugia. Nonostante una serie di gravi infortuni non ha però attaccato le scarpette al chiodo. È sceso tra i dilettanti, tesserato in società umbre e toscane, dedicandosi anche all'attività di allenatore di scuola calcio.

Perché la spaccatura nel centrodestra?

«Non ritengo corretto parlare di spaccatura. Il centrodestra sia a livello locale che nazionale è una forza eterogenea. Ritengo che proprio nella diversità risieda la ricchezza della coalizione, pertanto nessuno deve privarsi del proprio credo qualora differisca da quello degli altri partiti. Sono rammaricato che a Città di Castello non si sia riusciti a trovare un punto d'incontro, mettendo da parte gli egoismi per il bene della città. Un profondo rinnovamento che per trovare piena realizzazione non può prescindere da un cambiamento reale che segni una rottura profonda e concreta con il passato».

Una campagna elettorale avvelenata come forse mai, una città che uscirà inevitabilmente divisa dalle amministrative. Il dopo non sarà di facile gestione.

«Se chi ha scelto di prendere parte alla corsa verso il palazzo comunale lo ha fatto nella convinzione di mettersi al servizio della comunità, di certo non si sottrarrà a collaborare per il bene dei tifernati, qualunque sia lo scenario che si delineerà all'indomani del voto. Chi ama questa città non può né deve permettere che le divergenze politiche siano un ostacolo alla sua rinascita».

Quali alleanze in caso di ballottaggio?

«In questo momento l'unica priorità è lavorare nelle settimane che ci aspettano per far conoscere ai tifernati l'idea di futuro che ho e che condivido con le liste che mi sostengono. Non ci interessa pensare ad apparentamenti in vista del ballottaggio, vogliamo solo dare il massimo per coinvolgere i tifernati in un progetto nel quale crediamo con convinzione e siamo certi rappresenti l'unica vera occasione di cambiamento».

Tre interventi da realizzare nei primi cento giorni da sindaco. «Uno dei primi sarà la bitumatura delle strade e la messa in sicurezza delle scuole. Sempre nei primi mesi avvieremo uno studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma online in cui artigiani e commercianti possano vendere online, a zero costi, incrementando il giro d'affari. Convocheremo da subito e con scadenze periodiche prestabilite tavoli di confronto con i rappresentanti di ciascuna categoria del tessuto economico tifernate, nella convinzione che l'amministrazione debba essere vicina alle attività produttive. Ci attiveremo in tempi brevi per dotare la Polizia Municipale di strumenti di deterrenza così da garantire maggior sicurezza ai tifernati. Tra le priorità c'è sicuramente anche la tutela delle persone con disabilità: faremo in modo di garantire loro maggiore sostegno».

Trasporti pubblici ed infrastrutture grave vulnus per Città di Castello e l'Altotevere. Possibili soluzioni a stretto giro?

«E' necessario attivare subito un dialogo a ogni livello istituzionale per la messa in sicurezza della E45, predisporre collegamenti agevoli Città di Castello-Arezzo e Città di Castello-Perugia attraverso autobus diretti, progettare e realizzare in tempi brevi, con la collaborazione degli enti preposti, varianti stradali nelle zone della città attraversate dal traffico pesante, come Lerchi e San Secondo, e richiedere il passaggio in gestione ad Anas della Sp 221 per migliorarne la manutenzione. Sono consapevole che il potenziamento delle infrastrutture debba essere una delle priorità più urgenti di chi amministrerà Città di Castello, noi abbiamo idee ma soprattutto progetti concreti che permetteranno all'Altotevere di uscire dall'isolamento».

Walter Rondoni

