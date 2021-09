Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

LA SFIDA

CITTÀ DI CASTELLO Luca Secondi è il quarto candidato sindaco che il 3 e 4 ottobre i tifernati troveranno nella scheda. Lo sostengono le liste Luca Secondi Sindaco, Pd, La Sinistra, Psi. Vice sindaco uscente con delega ai lavori pubblici, consigliere provinciale, ex presidente dell'assemblea cittadina, dal 2011 assessore comunale. Dal 2002 è imprenditore agricolo nel settore alimentare con attività di collaboratore delle principali associazioni del settore.

Perché la spaccatura nel centrosinistra?

«Se guardiamo, è relativa alla situazione precedente. Le forze politiche di centrosinistra, espressione della maggioranza al governo della città, si sono unite nella stessa candidatura. Quelle di opposizione, Castello Cambia e M5s in primis, si sono coalizzate fra loro. Semmai, l'unica annotazione è che a rappresentare quest'ultima coalizione è una figura che ha fatto parte della Giunta comunale negli ultimi cinque anni. Nello spirito della mia candidatura ho tentato di unire il fronte del centrosinistra allargato nell'ampiezza di vedute e sensibilità che esprime. Ho chiesto ufficialmente le primarie di coalizione per offrire ai cittadini la possibilità di scegliere il candidato sindaco, ho invitato a verificare le convergenze fra le due proposte politiche che si stavano delineando e unirle. Le posizioni sono rimaste distanti e, a questo punto, spero che ognuno faccia un percorso leale, seppur autonomo».

Una campagna elettorale avvelenata come forse mai, una città che uscirà inevitabilmente divisa dalle amministrative. Il dopo non sarà di facile gestione.

«C'è chi ha interesse ad avvelenare il confronto, ad alimentare antagonismi e personalismi. A me ed alla coalizione che rappresento non interessa competere in un clima divisivo, adottare certi metodi politici. Il nostro progetto per Città di Castello è orientato unicamente ai cittadini, ai loro bisogni, alle loro aspettative. Pensiamo di condividere con i tifernati i percorsi di confronto più opportuni ed aperti, sia nello stabilire le priorità del governo cittadino, sia nel lavorare per il futuro. La campagna elettorale che sto conducendo rispecchia fortemente il mio modo di essere: cercare di unire con un profondo rispetto delle persone e delle loro idee, della loro dignità. Non mi interessa dividere, creare tifoserie, contrapposizioni, mi preme far conoscere al meglio il nostro progetto politico e lavorare per stimolare il senso di appartenenza alla comunità che permetta di condividere un progetto serio e responsabile nei confronti delle persone e delle loro esigenze, senza lasciare indietro nessuno».

Quali alleanze in caso di ballottaggio?

«E' certamente prematuro dirlo. Anzi, penso sia improvvido avventurarsi in previsioni elettorali. Spero e penso che la validità del progetto che rappresento insieme alle forze politiche che hanno scelto di sostenerlo possa ottenere fin da subito il consenso maggioritario. Credo comunque che non sia né opportuno né consigliabile fare alchimie».

Tre interventi da realizzare nei primi cento giorni da sindaco. «Creare le condizioni per avviare star up capaci di proporre idee imprenditoriali innovative. Attivare una cabina di regia in ambito sociale per una nuova progettualità con il terzo settore. Realizzare una struttura comunale per la promozione culturale e turistica di Città di Castello, mettendo a frutto esperienze e competenze disponibili in tanti giovani della nostra comunità».

Trasporti pubblici ed infrastrutture grave vulnus per Città di castello e l'Altotevere. Possibili soluzioni a stretto giro?

«Penso sia fondamentale integrare gli orari dei mezzi pubblici di operatori diversi in modo da migliorare la situazione per i pendolari. Per le grandi infrastrutture, di competenza regionale e nazionale, Città di Castello dovrà superare i confini del sistema regionalistico, fare squadra con la Valtiberina toscana nel rivendicare realizzazioni attese da anni. La coalizione di un territorio ampio e omogeneo potrà avere maggior forza contrattuale sui tavoli decisori».

Walter Rondoni

