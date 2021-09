Martedì 21 Settembre 2021, 05:02

CITTÀ DI CASTELLO Giovanni Andrea Lignani Marchesani scende in campo sostenuto Fratelli d'Italia, che ha rappresentato in questa consiliatura comunale, Forza Italia e Castello Civica. Eletto tre volte all'assemblea regionale di Palazzo Cesaroni, dov'è stato anche vice presidente, dal 2019 è consigliere della Provincia di Perugia. Diploma di maturità al Liceo scientifico Piero della Francesca di Sansepolcro, è laureato in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale, all'Università La Sapienza di Roma. Giornalista pubblicista, lavora in un importante gruppo editoriale.

Perché la spaccatura nel centrodestra?

«E' il frutto di diverse impostazioni, novità privilegiata da una parte, preparazione istituzionale, esperienza e competenze prioritarie invece per il resto del centrodestra. Rimane agli atti la nostra disponibilità a una mediazione condivisa mentre altrove si è preteso di blindare un nome che senza alcuna esperienza di natura politica ed amministrativa non dà sufficienti garanzie per affrontare sfide epocali, sociali ed economiche, alle porte».

Una campagna elettorale avvelenata come forse mai, una città che uscirà inevitabilmente divisa dalle amministrative. Il dopo non sarà facile da gestire.

«A prescindere dalle divisioni, il dopo elezioni sarà complesso e difficile per qualsiasi sindaco eletto. Fermare il declino degli ultimi venti anni impone un duro lavoro, una squadra all'altezza e amore disinteressato per la comunità. Non servono piagnistei o proconsoli ma un primo cittadino che sappia battere i pugni sul tavolo in tutti i tavoli a prescindere dai colori politici delle amministrazioni con cui si confronterà».

Quali alleanze in caso di ballottaggio?

«Il livello di scontro al primo turno, certo fisiologico, deve rimanere nei canoni della lealtà e del rispetto dell'avversario. La coalizione che mi sostiene affronta la partita con il sorriso sulle labbra e non cade nella trappola delle provocazioni. Invito tutti a fare altrettanto, confrontiamoci sul futuro della città, si dia uno stop alla macchina del fango. Con queste condizioni una riunione del centrodestra per il ballottaggio è fisiologica, ma non ci chiudiamo al altre situazioni, sia perché al contrario di altri non abbiamo pregiudiziali ideologiche, sia perché la città ha bisogno di tutte le forze sane che, con discontinuità, vogliano contribuire alla sua rinascita».

Tre interventi da realizzare nei primi cento giorni da sindaco. «E' necessario un confronto immediato con tutta la macchina comunale, dove le energie migliori saranno valorizzate senza pregiudiziali per nessuno ma con l'obiettivo di marciare tutti insieme nella stessa direzione. Necessaria poi un'immediata presa di contatto con le amministrazioni limitrofe e con quelle di livello superiore. Deve essere chiaro fin da subito che l'aria è cambiata e che Città di Castello rivendica il ruolo di quarta città dell'Umbria. Infine, si metterà mano a partecipate e controllate nel rispetto della legge ma con un chiaro invito a chi ha avuto una nomina fiduciaria di carattere politico a prendere atto della nuova situazione. Con un massimo confronto partecipativo si provvederà a nominare il nuovo amministratore Sogepu con il chiaro mandato di rivedere, nell'ottica di gestione di ambito, la chiusura del ciclo che prescinda dalla discarica regionale di cui Città di Castello è stanca».

Trasporti pubblici ed infrastrutture grave vulnus per Città di Castello e l'Altotevere. Possibili soluzioni a stretto giro?

«Altri territori sono diventati competitivi con nuove infrastrutture a nostro discapito negli ultimi venti anni per scellerate scelte del centrosinistra. Siamo consapevoli che non parliamo di competenze dirette dell'amministrazione comunale, ma sento di poter dire che nell'arco della consiliatura, grazie alla collaborazione con la Regione Marche, potremmo avere almeno una parte di E78 e che potremmo far ripartire a costo anche di scontri istituzionali la tratta nord completa della Fcu con tempi di percorrenza accettabili».

