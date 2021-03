22 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SFIDA

CITTÀ DI CASTELLO Economia sociale e lotta alla povertà, nasce Ra²m.

Cooperativa La Rondine, welfare sociale, Associazione Ave, braccio operativo della Caritas Diocesana, Consorzio Aris, che esprime una forte dimensione di ricerca nella formazione professionale di soggetti deboli, Fondazione Hallgarten-Franchetti, ente con un profondo radicamento nel territorio, insieme per dare risposte in un contesto lavorativo e progettuale.

Ra²m persegue finalità di natura sociale, intende sviluppare le sue attività nell'ambito dei modelli di welfare locale integrati che vedano, al centro dello sviluppo delle comunità e delle società, la persona, i suoi bisogni e volontà, la sua specificità ed unicità, la qualità delle relazioni umane e sociali.

«È un progetto che aspettavamo da tempo e sul quale stiamo lavorando da un paio d'anni, abbiamo dato valore ad una struttura che sarà di riferimento nel comprensorio», spiega Luciano Veschi, presidente de La Rondine e da oggi di Ra²m. «Potrà contare sull'esperienza di soggetti diversi fra loro, in vari contesti, con professionalità molto elevate».

Si propone «molteplici risposte ed uno sviluppo rispetto alle progettualità del sociale in Alta Valle del Tevere».

Per Fabrizio Boldrini, della Fondazione Hallgarten-Franchetti, è una «risposta importante in un periodo difficile, in vista di un futuro dove ricerca ed innovazione saranno aspetti fondamentali per ripartire».

Rilancia Sergio Filippi, di Aris: «Con soggetti tanto qualificati diventa riduttivo confinare un progetto del genere all'Altotevere, sono convinto che presto altri comuni si adopereranno per dare vita a questo tipo di collaborazione in chiave sociale».

Ra²m avrà da subito un impatto importante su quella che Vincenzo Donnini, presidente di Ave, definisce la «frontiera della povertà».

Il consiglio direttivo, presieduto da Luciano Veschi è composto da Cristina Giustinelli, vice, Maria Rita Bracchini, Vincenzo Donnini, Sergio Filippi, Federica Guerra, Silvia Nardi, Marco Romanelli. Fabrizio Boldrini sarà il direttore. Una squadra per una nuova avventura.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA