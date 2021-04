8 Aprile 2021

LA SFIDA

CASTIGLIONE DEL LAGO «Non distruggete i nidi delle rondini, sono volatili utili all'ambiente e poi la legge lo proibisce», con tanto di sanzioni, La primavera è pronta ad accogliere rondini, balestrucci e rondoni che stanno tornando dall'Africa, con la Lipu Umbria, con sede a Castiglione del lago, che lancia l'appello a lasciare in pace questi esemplari e le loro case che ogni anno caratterizzano l'arrivo della bella stagione.

«Loro sono il nostro insetticida naturale, gratuito, non inquinante e continuativo - dicono i volontari della Lega italiana protezione uccelli - per chi ha tentazioni distruttive nei confronti dei nidi e dei piccoli nati e di questo non gli importa nulla, sappia che c'è una legge nazionale che vieta la distruzione dei nidi di ogni specie. Il Comune di Castiglione ha aderito alla delibera salvarondini della Lipu che rimarca la legge nazionale, inserisce altre, importanti limitazioni e la pone sotto la lente d'ingrandimento».

La tutela è un obbligo anche per la loro funzione salva-ambiente, dicono alla Lipu in un appello che sta facendo anche il giro dei social: «Rondini e balestrucci pesano circa 18 grammi, mentre il rondone 38; facendo un po' di conti ogni esemplare di questa specie preda ogni giorno, in mosche e zanzare, l'equivalente del proprio peso corporeo. Ora moltiplichiamo centinaia e migliaia di individui per ogni giorno dell'estate. Vi siete fatti un'idea delle enormi quantità predate?». Ma poi, oltre a difendere i nidi, c'è un'altra questione; quella della specie che sta diventando a rischio sparizione. Sempre secondo la Lega per la protezione degli uccelli «negli ultimi 35-40 anni la rodine è diminuita a livello europeo di circa il 40% a causa della perdita del suo habitat. Rischiamo di veder scomparire la rondine nel giro di 20-40 anni. Tra i rischi ci sono l'agricoltura intensiva che ne mette a rischio la sopravvivenza anche per un uso esagerato di fertilizzanti e di antiparassitari chimici e nelle aree urbane è soprattutto la distruzione dei nidi, in seguito a ristrutturazioni di abitazioni, a mettere a rischio la sopravvivenza di questa e altre specie». Con la stessa Lipu che invita sindaci ed amministratori ad approvare la cosiddetta Delibera Salvarondini.

Selenio Canestrelli

