23 Aprile 2021

LA SFIDA

ASSISI Un nuovo palazzetto dello sport da 2200 posti. Sorgerà nell'area ex Montedison a Santa Maria degli Angeli. La Regione dell'Umbria ha infatti accolto la richiesta dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera ritenendola meritevole di essere inserita nel redigendo documento di Recovery Plan Umbria. L'amministrazione comunale ha presentato alla Regione 26 progetti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «La scelta della Regione è ricaduta però - commenta il sindaco Stefania Proietti - su pochi interventi, senza averci consultato in merito alle priorità, alla rilevanza per la cittadinanza o allo stato di avanzamento dei progetti stessi». Oltre al palazzetto dello sport la Regione ha accolto anche le richieste di fondi per l'ospedale e per la mobilità green presentate dal Comune di Assisi. zBen venga il finanziamento per il palazzetto dello sport precisa il primo cittadino - ma è assolutamente censurabile il metodo adottato dalla Regione. Per ottenere i finanziamenti sarà determinante presentare documenti accompagnati da analisi di fattibilità, progetti e atti amministrativi. Se la Regione avesse minimamente condiviso le scelte con i Comuni, avrebbe prodotto un documento con maggiori possibilità di riuscita». Tra i 26 progetti strategici di Assisi per l'Umbria verso il 2026 spiccano quelli green, con la richiesta di fondi per la delocalizzazione e la siderurgia sostenibile della fonderia di Santa Maria degli Angeli, la valorizzazione del Parco del Subasio con percorsi religiosi, storici e naturalistici, e dell'Eremo delle Carceri e il piano di riqualificazione e innovazione delle zone industriali.

Massimiliano Camilletti