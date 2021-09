Domenica 26 Settembre 2021, 05:02

LA SFIDA

ASSISI Stefania Proietti è uno dei cinque candidati sindaco tra cui gli elettori del Comune di Assisi saranno chiamati a scegliere domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Il sindaco uscente è sostenuto da quattro liste: Assisi domani, Assisi civica, Partito democratico e Movimento 5 stelle.

Come ritiene sia possibile arginare il fenomeno dello spopolamento del centro storico di Assisi. Quale il ruolo delle frazioni?

«Il mio mandato in questo quinquennio è stato di grande attenzione alle frazioni, trascurate per troppi anni, osservando la politica che non esistono periferie. Assisi è una città a due dimensioni, una locale con i suoi 28 mila abitanti e 20 frazioni, e una internazionale per i messaggi di accoglienza, pace e spiritualità che emana in tutto il mondo. Le frazioni sono state seguite per la manutenzione delle strade, della pubblica illuminazione, delle risorse idriche, delle aree verdi, perché abbiamo sempre pensato, e di conseguenza agito, secondo il principio che non esistono cittadini di serie A e di serie B. Per quanto riguarda lo spopolamento del centro storico abbiamo adottato misure concrete per far tornare le famiglie dentro le mura, come i contributi per gli affitti, o anche l'organizzazione di eventi per far ritrovare una socialità quasi smarrita dopo la pandemia. Comunque il centro storico può ripartire solo dall'energia delle frazioni».

Quali provvedimenti ritiene prioritari in materia di pianificazione del territorio? Come impedirne un uso spregiudicato? Quali le sue priorità infrastrutturali?

«Le priorità infrastrutturali su cui abbiamo investito sono state le strade, per decenni ignorate, poi l'aeroporto aumentando la quota del Comune nel consiglio di amministrazione della Sase, ancora le tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale. In materia di pianificazione del territorio abbiamo già deciso di procedere alla revisione del Piano regolatore generale che è uno strumento inadeguato e superato, ma in questi anni abbiamo proceduto con singoli atti di semplificazione approvati in consiglio comunale. Il rispetto dell'ambiente è stato un leit motiv della nostra sindacatura e continueremo su questa direzione tanto è vero che numerose sono state le azioni prese per sensibilizzare le persone sulla salvaguardia della natura, del nostro paesaggio».

Come arrestare il depotenziamento dell'ospedale?

«L'ospedale di Assisi serve 60mila cittadini del comprensorio, oltre i 5/6milioni di turisti che ogni anno affollano la città. È un servizio indispensabile per la salute di tutti ma rientra nelle scelte della sanità regionale, scelte a cui ci siamo sempre opposti organizzando iniziative, scrivendo lettere, inviando proteste contro il depotenziamento della struttura. Continueremo a fare la nostra battaglia per difendere l'ospedale e su questo chiederemo la partecipazione dei cittadini».

Cosa può fare il Comune in termini di politiche per incentivare il lavoro nel territorio?

«Per le politiche del lavoro come amministrazione abbiamo riqualificato la zona industriale al fine di favorire l'arrivo di nuove attività industriali e appena avviato questo processo due aziende si sono già installate creando oltre cento nuovi posti di lavoro e altre imprese ci hanno contattato per venire a produrre nella nostra città. Abbiamo poi adottato provvedimenti di riduzione delle tasse per gli esercenti di attività commerciali e turistiche, siamo stati inoltre il Comune capofila tra le città santuario per far ottenere dal governo ristori riservati agli imprenditori del turismo».

Cosa intende fare per favorire la crescita dell'università ad Assisi?

«L'università è una risorsa importante per Assisi. Come primo atto abbiamo trasferito la sede del corso di laurea in Economia del Turismo in un palazzo prestigioso del centro storico, palazzo Vallemani. Poi da quest'anno è partito il nuovo corso di laurea in Planet Life Design, ma altri progetti sono in cantiere per rafforzare la presenza dell'Università degli studi di Perugia nel nostro territorio».

Massimiliano Camilletti