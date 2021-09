Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

LA SFIDA

ASSISI Marco Cosimetti è uno dei candidati sindaco tra cui gli elettori del Comune di Assisi saranno chiamati a scegliere domenica 3 e lunedì 4 ottobre. È sostenuto da quattro liste: Insieme-Marco Cosimetti sindaco, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia-Progetto Assisi. Come ritiene sia possibile arginare il fenomeno dello spopolamento del centro storico di Assisi.

Quale il ruolo delle frazioni?

«Lo spopolamento del centro si può arginare creando quelle condizioni che lo rendano più appetibile per la residenzialità, ossia la presenza di servizi essenziali e facilità di accesso. È tuttavia necessario intervenire subito per migliorare le condizioni di vita dei residenti. Le frazioni devono avere la stessa dignità del centro storico o dei centri più grandi e nella mia amministrazione saranno parte integrante degli investimenti, così come del rilancio dell'intero territorio. Basta compartimenti stagni e fondi solo per i centri dove c'è un assessore o un consigliere che sgomita per la propria frazione».

Quali provvedimenti ritiene prioritari in materia di pianificazione del territorio? In particolare, quali le sue priorità infrastrutturali?

«Sono assolutamente contrario al consumo di nuovo suolo così come alla cementificazione selvaggia. Allo stesso tempo, pur mantenendo il principio di una volumetria a saldo invariato, credo che il piano regolatore vigente vada rivisto per adeguarlo al mutato contesto post pandemia e per rendere la città di Assisi moderna, conservandone il fascino di città cattolica e medievale. La tutela dell'ambiente, in ogni caso, resta centrale, come sancito anche dal legislatore, che tutela e vincola buona parte del nostro territorio. A livello infrastrutturale c'è tanto da fare: bisogna potenziare il collegamento con l'aeroporto e il nostro territorio, richiedere il potenziamento del collegamento ferroviario e rivedere il sistema del trasporto pubblico locale con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e il ricorso alle auto nell'ambito di una mobilità sostenibile».

Come arrestare il depotenziamento dell'ospedale?

«La sanità è di competenza regionale. Nei progetti del Pnrr presentati dalla Regione Umbria ci sono interventi per l'ospedale di Assisi per oltre 48 milioni di euro. A tal proposito è stata costante in queste settimane l'interazione con la presidente Tesei e l'assessore Coletto. Assisi è una città di 28 mila residenti e 5 milioni di turisti e visitatori all'anno e non può subire ulteriori tagli o ridimensionamenti rispetto a ciò che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni regionali. L'obiettivo deve tendere ad avere prestazioni, magari ridotte come numero, ma di assoluta qualità».

Cosa può fare il Comune di Assisi in termini di politiche per incentivare il lavoro nel territorio?

«Il Comune determina le condizioni per attirare investimenti, ridurre la pressione fiscale e incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese o servizi di cui il territorio può aver bisogno. In questo senso penso a iniziative come il co-working, meccanismi di crowfunding per reperire fondi per nuove start up, incentivi per l'apertura di nuove attività o per servizi che mancano in alcune zone della città, penso anche al centro storico. Assisi vanta una storia secolare ma non dobbiamo rinunciare alla sua parte moderna, che guardi al futuro: mai come oggi lo smart working ha rivoluzionato il concetto di luogo di lavoro, pertanto il nostro territorio, con la sua qualità della vita, possono diventare appetibili per molte aziende, italiane e non solo».

Cosa intende fare per favorire la crescita della università ad Assisi?

«Si tratta di un percorso che prevede l'interazione tra più attori. Sicuramente come sindaco sarò in prima linea per favorirne il potenziamento, così da attrarre più giovani dall'Umbria e anche dal resto d'Italia e del mondo, che potranno avere così l'opportunità di studiare, vivere e crescere nella nostra città. In questo senso avvierò quanto prima un confronto approfondito con il rettore e le altre istituzioni preposte».



