LA SFIDA

ASSISI Luigino Ciotti è uno dei cinque candidati sindaco tra cui gli elettori del Comune di Assisi saranno chiamati a scegliere domenica 3 e lunedì 4 ottobre. È sostenuto dalla lista politica @sinistra, composta da sedici persone di sinistra con provenienze politiche diverse. Nessuno, compreso Ciotti, con la tessera di un partito in tasca. Come ritiene sia possibile arginare il fenomeno dello spopolamento del centro storico di Assisi. Quale il ruolo delle frazioni? «Acquisire al patrimonio pubblico alcuni palazzi in vendita, come è capitato recentemente per una struttura dei frati Cappuccini in via San Francesco acquisita da privati, e trasformarli in edilizia residenziale come fu fatto con il vecchio ospedale con 26 appartamenti realizzati nella stessa via. Dare incentivi alle giovani coppie per trasferirsi nel centro storico ed abbassare la Tari a chi ci abita perché contribuisce a mantenere un patrimonio storico che è inserito nella lista Unesco. Le frazioni, in particolare le più piccole, attualmente sono un corpo separato dalla città e vanno ricongiunte a cominciare da un trasporto pubblico che le serva tutte. Va costruito un progetto turistico che tenga conto del patrimonio artistico-architettonico-culturale (penso ai tanti castelli esistenti nel territorio) e tanti percorsi e sentieri come i cammini che valorizzino il paesaggio naturale ed ambientalistico con un turismo lento o di tipo sportivo come la mountain-bike. Le frazioni hanno bisogno anche di centri sociali o luoghi di aggregazione in particolare giovanili, piste ciclabili, marciapiedi e acqua pubblica che manca in molti luoghi».

Quali provvedimenti ritiene prioritari in materia di pianificazione del territorio?

«Rivedere il Prg nella parte che consente la possibilità di costruire in zona agricola e di pregio. Evitare ciò che sta avvenendo a Villa Gualdi e che si estenderà anche in altri siti. Evitare consumo di territorio, favorire il recupero e la ristrutturazione degli edifici degradati. Occorrono ulteriori spazi adeguati per le scuole superiori, la riqualificazione dell'ex Icap, la ristrutturazione dell'ex Montedison, la delocalizzazione delle ex Fonderie Tacconi e costruire un museo della Pace nella Rocca Maggiore».

Come arrestare il depotenziamento dell'ospedale?

«Allo smantellamento dell'ospedale in atto da anni, oggi si aggiungono le scelte del governo regionale a favore della sanità privata. Il trasferimento del punto nascita che è stata una eccellenza in questa regione ne è l'esempio più vistoso. Per arrestare la chiusura e mantenere qualcosa all'altezza del passato e dell'efficienza richiesta va valorizzato il pronto soccorso e rafforzato il reparto dialisi. Soprattutto non si può pensare di fermare la fine della struttura se non c'è una mobilitazione popolare a sostegno».

Cosa può fare il Comune di Assisi in termini di politiche per incentivare il lavoro?

«Sicuramente un piano strategico sul turismo a lunga distanza è in grado di garantire molte possibilità di lavoro. Basti pensare alla convegnistica quasi del tutto assente e che potrebbe essere molto attratta dalle bellezze di Assisi se trovasse strutture adeguate. Una zona industriale con servizi e più efficiente visto che oggi è imparagonabile con quella adiacente di Bastia Umbra. Politiche di sostegno alle aziende esistenti che hanno aumentato l'occupazione anche in questi periodi di crisi ed una promozione per attrarre altre aziende in questo territorio a cui il brand Assisi può far gola».

Cosa intende fare per favorire la crescita dell'Università ad Assisi?

«L'Università può avere sede in Assisi solo per quanto riguarda gli uffici di rappresentanza. Il resto deve essere a S. Maria degli Angeli, perché i maggiori costi (come affitti e trasporti) non possono ricadere sugli studenti. Va costruito inoltre un rapporto con la città per i fuori sede che oggi è totalmente inesistente ed anche alcune strutture sociali. Poi va fatto un piano di lavoro e di informazione, ora totalmente inadeguato, per farla conoscere».



Massimiliano Camilletti

