Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

LA SENTENZA

Un utile di bilancio arrivato fino a tre milioni di euro. «Risultati notevoli in termini di qualità ed efficienza». Con il Santa Maria della misericordia che sotto la sua guida ha raggiunto performance tali da diventare «un modello comparativo di riferimento a livello nazionale».

Lo scrive il gup Lidia Brutti in fondo alle quasi 300 pagine di sentenza con cui ha condannato a tre anni, con rito abbreviato, l'ex dg dell'ospedale Emilio Duca per il primo troncone dell'inchiesta nota come Concorsopoli, sui concorsi considerati con l'aiutino in sanità. «Le capacità professionali di Duca non sono discussione», spiega prima di motivare la condanna: «I fatti emersi dalle indagini conservano il loro indiscutibile disvalore penale». Perché a fronte di un'organizzazione efficiente e ancora non superata «è emerso dalle risultanze investigative come la politica aziendale relativa alle assunzioni del personale, medico dirigenziale e non, sia stata piegata in modo sistemico dal direttore generale a logiche clientelari tanto interne, quanto rispondenti agli interessi, estranei al buon funzionamento del servizio sanitario, veicolati dai vertici istituzionali regionali e dalla classe politica locale».

«Lo stesso Duca prosegue il giudice ha mostrato più volte di essere pienamente consapevole delle illiceità che conseguivano al supino recepimento di tale condizionamento, che egli stesso, in un momento di sfogo carpito dall'attività di captazione, ha palesato di reputare non rispondente all'interesse della collettività».

Nessun profitto per sé, sottolinea il giudice, al di là dell'«interesse a preservare il gradimento che l'ambiente politico istituzionale locale gli aveva accordato, da cui dipendeva la sua riconferma», ma con un quadro probatorio proposto dai pm Paolo Abbritti e Mario Formisano del valore di una condanna che prevede anche l'interdizione dai pubblici uffici. Motivazioni abbastanza stringenti, ma su cui l'avvocato Francesco Falcinelli ora potrà valutare l'appello. Nello stesso procedimento, ha patteggiato una pena a due anni l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi (difeso da Francesco Crisi): entrambi sono seppur con accuse ormai residuali tra i 33 imputati nel filone principale del processo che si sta svolgendo davanti al collegio presieduto da Carla Giangamboni: si torna in aula il 28 giugno.

E. Prio.