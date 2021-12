Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

LA SENTENZA

L'ordinanza con cui la Regione ha bloccato l'attività di Agriflor è legittima e non va sospesa. Lo ha deciso il Tar dell'Umbria a cui la società - attiva nel settore di produzione di fertilizzanti per agricoltura e florovivaistica mediante la lavorazione e compostaggio dei rifiuti aveva fatto ricorso contro palazzo Donini che aveva sottolineato la violazione di prescrizioni autorizzative e la presenza di situazioni che costituiscono «un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente».

Agriflor, assistita dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, ha lamentato, tra le altre cose, eccessi di potere per difetto dei presupposti, difetti di istruttoria e di motivazione, oltre a violazioni ed errate applicazioni di norme e direttive Ue, nonché la violazione del principio di proporzionalità, nei profili della idoneità e non necessità della misura contestata, atteso che «l'Ente regionale avrebbe potuto/dovuto adottare soluzioni diverse dalla radicale sospensione dell'attività di ricezione di rifiuti, al fine di operare un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente e l'interesse alla continuità aziendale della ricorrente». Un puntuale ricorso che però i giudici amministrativi hanno bocciato, respingendo i motivi e considerando che le «censure appaiono destituite di fondamento».

Compensate le spese di giudizio tra le parti in causa, ma l'attività resta sospesa, tranne l'ordinaria amministrazione.

Egle Priolo