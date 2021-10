Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

LA SENTENZA

Ha tentato di bruciare viva la madre, condannato ieri dal giudice Natalia Giubilei a cinque anni e 4 mesi, dopo che gli è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. I fatti sono relativi al settembre 2020, quando l'uomo, secondo le accuse mosse dal sostituto procuratore Manuela Comodi, tentò di cagionare la morte della madre «dopo averla cosparsa di kerosene, tentando di darle fuoco con una sigaretta accesa, gettandola a terra, facendole sbattere violentemente la testa e continuando a colpirla con calci».

Tutto mentre l'uomo urlava «Ti ammazzo, non ha diritto di vivere, fino a farle perdere i sensi, provocandole lesioni personali consistite in trauma cranico commotivo con falda di emorragia sub aracnoidea in sede temporo parietale destra, con prognosi riservata». Per lui l'accusa è stata anche aggravata per aver commesso il fatto nei confronti della madre, con la contestazione anche della premeditazione.

L'uomo difeso dall'avvocato Michele Nannarone è già ristretto per questa causa nel carcere di Capanne. La mamma è uscita dall'ospedale, ma è chiaramente difficile superare nel profondo un tentativo di omicidio così violento e terribile.

E. Prio.